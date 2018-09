CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MAGISTRATOTREVISO «Mele marce, purtroppo, possono essercene in qualunque paniere». Ma la fiducia nelle forze dell'ordine non viene intaccata, dice il procuratore della Repubblica di Treviso Michele Dalla Costa, dal caso dei carabinieri finiti sotto inchiesta per concussione a Castelfranco Veneto. Un arrestato, un indagato, altre due posizioni al vaglio, decine di episodi di minacce e taglieggiamenti. Un caso delicato da affrontare per la stessa Procura, che tuttavia ritiene di aver costruito, grazie al materiale raccolto in mesi di...