IL LUTTO

ORMELLE Silvio Oreda, 85 anni, non è morto di Coronavirus, ma con il Coronavirus. «La morte di mio papà spiega il figlio Stefano è stata causata da un quadro clinico molto negativo, il suo fisico era compromesso da lunghi mesi di malattia. Il 1° marzo, quando è stato ricoverato all'ospedale di Oderzo per l'ennesima volta, è stato sottoposto a tampone che è risultato negativo. Al ricovero è seguito un intervento chirurgico, al termine del quale i medici ci hanno detto subito con franchezza che aveva i giorni contati. Il Covid-19 non c'entra». A un secondo tampone, eseguito qualche giorno dopo, l'esito è stato però diverso: positivo. Ma ormai la situazione era compromessa. Sull'epigrafe la famiglia ha riportato una frase di Madre Teresa: «Se vuoi cambiare il mondo vai a casa ed ama la tua famiglia». Un invito a prediligere le mura domestiche e gli affetti più cari rispetto alle chimere del mondo esterno, invito più che mai attuale di questi tempi.

LA STORIA

Silvio Oreda, per tutti Franco, era sofferente da diversi anni. Nel febbraio del 2018, dopo l'ennesimo ricovero, non aveva più ripreso a respirare bene. «Da febbraio 2019 a febbraio 2020 riprende il figlio Stefano ha avuto la polmonite per ben tre volte. Dopo l'operazione dei primi di marzo la situazione si è aggravata. Sapevamo che non aveva più molto tempo da vivere. Lo scorso fine settimana è stato nuovamente sottoposto al tampone che stavolta è risultato positivo. Immediatamente è scattato l'isolamento. Era sedato con la morfina, la febbre gli veniva misurata ogni due ore, e la temperatura era sempre intorno ai 36,5°, solo una volta è andata a 37°. I medici mi hanno confermato che il Coronavirus non ha avuto il tempo di scatenare su mio papà i suoi effetti negativi. Abbiamo avuto la consolazione di poterlo assistere fino all'ultimo. Siamo davvero grati all'azienda sanitaria, ai medici, a tutto il personale, per lo straordinario lavoro svolto con papà e per averci consentito di essergli accanto. L'Usl 2 ha concesso il permesso per una sola persona, sono stato scelto io. Adesso in isolamento a casa, per 14 giorni, ci sono io con mia mamma. Non vedo la mia famiglia da dieci giorni. Non abbiamo sintomi, stiamo bene». Silvio Oreda lascia la moglie Olga, i figli Claudia e Stefano. La cerimonia dell'ultimo saluto si svolge oggi in cimitero in forma strettamente privata.

Annalisa Fregonese

© RIPRODUZIONE RISERVATA