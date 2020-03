IL LUTTO

MESTRE Il volontariato, a Mestre, perde una delle sue colonne. Lucia Lionello, 81 anni, se ne è andata domenica. A strapparla all'affetto dei suoi cari quel male che aveva combattuto per tutta la vita, tra le fila della Lilt. Un tumore aggressivo che, con il passare dei mesi, era diventato metastasi. Mentre era ricoverata all'ospedale dell'Angelo la donna ha contratto il coronavirus: per questo rientra nell'elenco dei morti con Covid-19. Difficile dire se il virus, nel suo caso, abbia giocato un qualche ruolo: il suo quadro clinico era già pesantemente compromesso dal cancro, che domenica ha portato appunto al decesso per tracollo cardiaco. Lucia, fisioterapista in pensione, aveva lavorato per una vita al centro di via Cappuccina. Nel 1994, dopo aver vinto la sua battaglia contro un fibroma, aveva avuto un'idea: mettere la sua professionalità a disposizione delle donne che avevano avuto la sua stessa malattia. E così, insieme ai titolari della palestra Happy Forme di via Trentin, aveva iniziato dei corsi gratuiti di ginnastica riabilitativa per donne mastectomizzate. Un'attività che Lucia aveva portato avanti per anni, assistendo decine di persone. Nel frattempo non aveva mai smesso di dare il suo contributo alla stessa Lilt, all'Unitalsi, e alla parrocchia del Sacro Cuore. Lei residente in Corso del Popolo, aveva seguito per anni, in prima linea, le attività di Casa Taliercio, la residenza di via Aleardi che dà accoglienza alle badanti che assistono gli anziani della città. Sposata con Bruno Malaguti, presidente del Centro Diritti del Malato di Mestre, madre di Micaela e nonna di due nipoti. «Quando tutto sarà finito faremo una commemorazione al Sacro Cuore per ricordarla - dice la figlia - dove per anni, tra le altre cose, ha insegnato ginnastica ai bambini della parrocchia». Commossa l'amica e presidente della Lilt, Maria Grazia Cevolani: «Una persona meravigliosa, che ha fatto tanto per l'associazione e per le donne malate. Tutti noi la ricordiamo con grande affetto, la sua perdita è davvero un colpo durissimo».

Sale a nove, così, il numero dei decessi (per o con) coronavirus a Mestre. Ad aprire la lunga scia è stato Umberto Pavan, 79enne della Gazzera, morto il 2 marzo. Poi è stata la volta di Luciano Carniato, 79enne di Favaro, cardiopatico, a una settimana di distanza, il 9 marzo. Sempre di Favaro, scomparso il 10 marzo, il 98enne Giuseppe Gaiotto e Mario Trevisan, 78 anni, morto dieci giorni più tardi. Nel mezzo, altri due anziani di Mestre: un 88enne e un 82enne, morti a Mestre rispettivamente l'11 e il 12 marzo. Il 19 marzo, l'elenco si è allungato con il 55enne Raul Ziliotto, anche lui cardiopatico e diabetico. Infine gli ultimi due casi: Lucia Lionello ed Eugenio Stefani, 73 anni. Attesa la verifica sui due anziani morti lunedì sera a Zelarino che porterebbe il bilancio a 11 decessi a Mestre.

Davide Tamiello

