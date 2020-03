IL LUTTO

MESTRE È tra le vittime più giovani del coronavirus nel Veneziano. Raul Ziliotto, 55 anni, è deceduto all'ospedale di Mestre giovedì. L'uomo, ricoverato da giorni, soffriva di patologie pregresse: diabetico e cardiopatico. In un quadro clinico delicato come il suo, così provato nonostante l'età, la violenza del Covid-19 si è rivelata letale. Ricoverato per giorni all'ospedale dell'Angelo di Mestre, risultato positivo al virus, l'uomo non ce l'ha fatta. Lascia la compagna, i due figli, i genitori e il fratello. L'addio a Ziliotto, residente a Zelarino, avverrà in forma strettamente privata, come per tutti in questo periodo da regime da coprifuoco. Niente funerale, quindi, ma solo un rapido saluto alla salma con i famigliari più stretti.

La comunità della municipalità era già stata turbata da una prima vittima, il 79enne Umberto Pavan. L'uomo, fruttivendolo del mercato di via Fapanni in pensione, ricoverato il 24 febbraio, aveva fatto tutta la trafila della malattia: pronto soccorso, poi Malattie infettive infine l'ultimo passaggio in Rianimazione. La morte, lunedì 2 marzo. Inizialmente, le sue condizioni parevano buone, poi, lentamente, si sono aggravate fino a diventare letali. Pavan, tra l'altro, stava bene e non aveva nessun altra patologia collaterale. Lui, sicuramente, è stato il primo morto veneziano per coronavirus. Per il 79enne, cioè, il Covid-19 è stata l'unica causa di morte.

NUMERI ELEVATI

La distinzione è appunto sul rapporto causa effetto della malattia. Per Ziliotto, che appunto presentava già delle fragilità cliniche di una certa importanza, probabilmente il Covid-19 non è stata l'unica causa del decesso. Dettagli, in questo momento, che verranno svelati, in caso, da accertamenti diagnostici.

La morte di Ziliotto, però, conferma anche un altro dato, e cioè che quell'area della città è stata particolarmente colpita: stando ai dati di martedì (che oggi sono già vecchi, ma sono l'ultima fotografia attendibile e disponibile zona per zona), solo tra Zelarino e Trivignano si sono contati 25 contagi, a Chirignago altri 16. In proporzione, quindi, qui la diffusione del virus ha avuto un impatto decisamente significativo rispetto ad altre zone. Si pensi che il centro di Mestre arrivava a 38 casi, che Favaro arriva a 16, Marghera a 10. Il problema è che non si riesce a capire se il peggio sia passato, se il picco dei contagi sia stato raggiunto o se debba ancora arrivare. Il cammino del virus è in continua evoluzione.

Quel che è certo è che le nuove ordinanze e decreti hanno limitato parecchio le occasioni di contagio e che la sanificazione delle strade e dei locali ha contribuito a rendere meno facile la diffusione. Tra una settimana, probabilmente, sarà possibile fare un raffronto più incisivo per capire a che punto della lotta all'epidemia si sia arrivati. Stando a ieri però l'avanzata del Covid-19 non sembra per nulla rallentata: 4 decessi e oltre cento contagi nuovi nel Veneziano in meno di 24 ore.

Davide Tamiello

(Ha collaborato

Nicola De Rossi)

© RIPRODUZIONE RISERVATA