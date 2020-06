IL LUTTO

LONGARONE È una Longarone sbigottita quella che da mercoledì scorso fa i conti con un nuovo lutto. A piangere la giovane Silvia Doriguzzi che domani avrebbe dovuto cominciare a lavorare nel locale Filò di Peschiera del Garda, è in particolare la piccola comunità della frazione di Igne dove la ragazza abitava con la famiglia: la mamma Giulia Zambon e il compagno di lei. Una comunità, quella di Longarone, fortemente provata, come ricorda il sindaco Roberto Padrin: «In poche settimane siano stati colpiti per tre volte: prima la scomparsa dell'ex parroco don Gabriele Bernardi, poi la morte all'estero di Emilio Sacchet ed ora quella di Silvia». Poi, riferendosi ala giovanissima morta in un incidente a Riva del Garda, aggiunge: «Credo che quando muore una ragazza di 19 anni, ogni commento sia superfluo. In questo momento dice il primo cittadino che ha incontrato la famiglia - mi sento solo di fare le condoglianze ai genitori». Padrin torna a parlare del momento difficile per la comunità da lui amministrata: «Le tre persone che sono scomparse hanno segnato profondamente la comunità. In particolare, per l'età e la gioa di vivere, accomuno Silvia ad Emilio Sacchet: avevano la stessa voglia di vita ed in questo li vedo simili. Siamo usciti indenni dal Covid, ma è un'immunità che stiamo scontando a duro prezzo e soprattutto con vite giovani che avevano ancora moto da dire alla nostra comunità. Spero davvero che questo 2020 possa terminare in fretta». Il sindaco di Longarone conosce bene la mamma e la famiglia intera, di Silvia ricorda le sue esibizioni nel coro: «L'ho vista quando cantava nella scuola di musica assieme alla mamma: era una ragazza buona, molto solare. È per tutti, ed in particolare per la famiglia, un momento difficile da superare. Credo sia necessaria una grande fede e la consapevolezza che Silvia, finché è rimasta in vita, è stata capace di godere in maniera piena i pochi anni che è vissuta».

E forse nelle parole che la mamma farà pubblicare nell'annuncio funebre, si racconterà anche questo aspetto della giovane. Nel tardo pomeriggio di ieri intanto è arrivata la notizia che i funerali si terranno domenica pomeriggio nella chiesa del Michelucci, a Longarone. Oppure, se il nulla osta delle autorità non dovesse arrivare in tempo, le esequie slitteranno a lunedì. La chiesa parrocchiale, con le nuove disposizioni in tema di sicurezza sanitaria, non può contenere più di 150 persone. E come è stato fatto in occasione dei funerali di Emilio Sacchet, è prevista l'installazione di un impianto di amplificazione per le persone che affolleranno gli spazi esterni alla chiesa. Silvia Doriguzzi avrebbe compiuto 20 anni a settembre; aveva frequentato l'istituto da Vinci di Belluno, ma poi aveva lasciato la scuola. Aveva già lavorato un'estate come animatrice nella Flamingo, sempre sul Garda e per questo aveva deciso di farci ritorno; ora era domiciliata a Peschiera.

Giovanni Santin

© RIPRODUZIONE RISERVATA