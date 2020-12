IL LUTTO

BELLUNO «Tre settimane fa mi aveva chiamato spiegandomi che doveva fare il tampone per alcuni sintomi sospetti. Poi è peggiorato e l'hanno ricoverato in Pneumologia. L'ho sentito ancora qualche volta per messaggio finché purtroppo...». Elvi Viel, originario di Longarone e residente a Ponte nelle Alpi, è la vittima più giovane del covid-19. È morto lunedì sera, nel reparto di Rianimazione al San Martino di Belluno, a soli 44 anni.

LA MALATTIA

A ripercorrere le ultime settimane della sua vita è Giorgio Balzan, direttore dell'azienda in cui l'uomo lavorava, ossia la Sit (Società informatica territoriale) di Belluno: «Siamo tutti molto addolorati e senza parole. Sono cose che non hanno una spiegazione logica». Elvi Viel si era sposato da qualche anno con Lisa Scapol, medico di famiglia a Ponte nelle Alpi dove avevano appena acquistato una casa. Era dipendente Sit ma, nell'ultimo periodo, distaccato al Bim Gsp. «Lavorava con me da più di 20 anni ha continuato Balzan Una persona meravigliosa, piena di passione, voglia di lavorare e sempre disponibile verso i colleghi. Siamo distrutti. Esprimiamo le nostre condoglianze alla moglie e ai familiari». Elvi Viel è morto per il virus. In questo caso i dubbi sono pochi perché quando è entrato in ospedale non aveva altre patologie. I sintomi iniziali si sono trasformati in una grave polmonite da covid che non gli hanno lasciato scampo. È stato ricoverato in Pneumologia e poi trasferito in Rianimazione dove lunedì sera ha smesso di respirare.

L'IMPEGNO

Il 44enne era cresciuto negli Scout di Longarone ed era stato uno dei fondatori del gruppo scout di Follina (Treviso). Era una colonna degli Scout d'Europa: la notizia della sua morte ieri è stata un fulmine a ciel sereno per tanti anche al di fuori dall'Italia. «Era impegnato molto anche nel mondo del volontariato ha ricordato il sindaco di Longarone Roberto Padrin Dimostrava sempre una grande impegno. Era un uomo in gamba, professionale. È un dramma nel dramma in questo maledetto 2020». I funerali si svolgeranno alle 14.30 di domani nella chiesa di Longarone.

IL BOLLETTINO

Nelle ultime 24 ore, oltre a Viel, come spiegava ieri l'Usl sono morte altre tre persone. Erano ricoverati tutti al San Martino di Belluno: un 86enne e una 77enne in Pneumologia, e una 87enne in Malattie Infettive. Le vittime totali, da inizio emergenza, hanno superato quota 400. Mentre i nuovi positivi, comunicati ieri dall'Usl 1 Dolomiti, sono stati 142. I bellunesi che attualmente lottano contro il virus, preso in forme più o meno gravi, sono più di 4.400. I ricoveri si mantengono invece stabili. Situazione sempre impegnativa in area sub-intensiva dove i pazienti sono 125, di cui 60 a Belluno, 52 a Feltre e 13 ad Agordo. Poi ci sono 12 persone ricoverate in gravi condizioni nelle due Terapie Intensive del San Martino e del Santa Maria del Prato. Infine si contano altri 47 pazienti negli ospedali di comunità.

PREVENZIONE

Ieri, a dispetto delle difficoltà e dei disagi dovuti alle abbondanti nevicate, i drive-in tamponi hanno funzionato come previsto e sono rimasti attivi. Ad Agordo, in particolare, ha continuato a lavorare ben oltre l'orario previsto. Durante le festività natalizie gli orari dei covid-point sparsi sul territorio hanno subito delle modifiche. Chiunque dovesse averne bisogno può controllare le fasce orarie nel sito internet www.aulss1.veneto.it. I turisti possono recarsi da un medico di medicina generale o pediatra di libera scelta del territorio per la prescrizione. Oppure possono rivolgersi al servizio di continuità assistenziale. O, ancora, presentarsi al drive-in con la prescrizione inviata sul telefonino dal proprio medico.

Davide Piol

