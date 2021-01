IL LUTTO

BELLUNO Il mondo dei gelatieri perde Federico Bortolot. Lo storico maestro gelatiere migrato dal Cadore a Buenos Aires è morto, sconfitto dal Covid 19. A lui sarà dedicata l'edizione 2021 del premio internazionale Bellunesi che onorano la provincia di Belluno in Italia e all'estero organizzato e promosso dall'Associazione Bellunesi nel Mondo. A dare notizia della scomparsa ieri è stata, per prima, la presidente della Famiglia Bellunese dell'Argentina, Ernestina Dalla Corte. «Con tristezza vi racconto che ci ha lasciato Federico Bortolot, responsabile della famosa gelateria Il Piave ha annunciato la ragazza di origini bellunesi nel primo pomeriggio di ieri -, orgoglio del gelato artigianale di origine bellunese in Argentina. Erede di una lunga tradizione frigorifera a Zoppe' di Cadore a Belluno, che continuava insieme alla sua famiglia. Alcuni anni fa aveva perso la sua adorata moglie Celina. Le nostre più sentite condoglianze in particolare alle loro figlie Sandra e Gabriela, e ai loro nipoti Carolina, Lucilla, Federico e Morena. Lo ricorderemo con l'entusiasmo ed energia che lo caratterizzavano e che rimarrà nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo. Preghiamo per l'eterno riposo della sua anima». Al cordoglio di Ernestina si è unito, a stretto giro, anche il ricordo dell'Abm Associazione bellunesi nel mondo, con le parole del presidente Oscar De Bona che rimarcano le condoglianze ai famigliari dell'uomo. Bortolot si è spento all'età di 84 anni nella giornata di domenica scorsa. A provocarne la morte, secondo le notizie arrivate da oltre oceano, il temuto Covid 19. Era il titolare della famosa gelateria Il Piave, il cui nome rendeva subito chiaro a tutti le origini della famiglia titolare e il suo attaccamento alla patria. Cinque anni fa Bortolot aveva sofferto per la morte della moglie Celina e da quel momento era rimasto solo, circondato dall'affetto delle due figlie e delle loro famiglie. Proprio loro nei giorni scorsi, rispettando le normative per il contenimento del contagio, hanno fatto celebrare per il padre una piccola cerimonia. Dalla Corte ne parla come di un imprenditore pieno di energia e di ottimismo, una colonna della Famiglia Bellunese dell'Argentina. «Rimarranno sempre nei nostri cuori la sua gioia di vivere unica, il suo entusiasmo e come salutava sempre con un grande sorriso pieno di luce - continua Dalla Corte -, come lavorava con tanta passione ai vari progetti che erano il motore della sua gelateria, che aveva fondato sessantacinque anni fa. Lo ricorderemo sempre con quella energia e forza che vivranno nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo».

A.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

