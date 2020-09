IL LUTTO

AURONZO Sarà decretato il lutto cittadino per il giorno delle esequie dell'appuntato scelto del Soccorso alpino della guardia di finanza di Cortina d'Ampezzo e appartenente al Soccorso alpino di Auronzo, Renzo Francese. Lo ha dichiarato ieri il sindaco di Auronzo, Tatiana Pais Becher, che ha assistito dal Rifugio Auronzo alla tragedia sulle Tre Cime di Lavaredo.

«Come altre volte invitata dal Soccorso alpino racconta la prima cittadina auronzana - anche sabato ero presente all'esercitazione. Proprio al termine pensavo ci fossero le calate dalla cengia della Piramide sul versante est della Cima Grande, invece mi è stato comunicato che sarebbe andato un elicottero a prelevare il personale. Poi la notizia terribile dell'accaduto che mi ha lasciato impietrita».

Il sindaco di Auronzo con il proclama del lutto cittadino vuole interpretare concretamente il dolore che in questi giorni pervade il paese per una morte che sotto certi versi ha dell'assurdo e dell'inspiegabile. «Con tale decisione prosegue Tatiana Pais Becher - vogliamo dimostrare la vicinanza di tutta la Val d'Ansiei ai famigliari e al Soccorso alpino purtroppo ancora una volta colpito da un grave lutto durante la sua altruistica, ammirevole e meritoria attività». Del resto un primo immediato segnale di cordoglio è stato dato con il provvedimento da parte del Comune e del Consorzio turistico Tre Cime Dolomiti di annullare la cerimonia di consegna in serata del Premio Auronzo proprio nella stessa giornata dell'esercitazione di soccorso e a cui avrebbe partecipato anche il Soccorso alpino di Auronzo. Da parte di Giuseppe Zandegiacomo Sampogna, capo della stazione auronzana nessun commento sull'accaduto in quanto al vaglio dell'autorità giudiziaria e solamente: «La nostra è un'attività ad alto rischio è c'è stata la concomitanza di vari fattori». Ricorda invece la figura di Renzo Francese come persona mite, ben preparata, amico di tutti anche di fuori dell'attività istituzionale conosciuta già da quando nel Corpo forestale dello Stato prestava servizio nella caserma di Palus S. Marco di Auronzo.

Si fatica, anche ad Auronzo, a mettere insieme il puzzle che possa dare spiegazioni al dramma. Probabilmente un concatenarsi di fattori. «Stiamo cercando di stare uniti tra noi, ci facciamo tante domande, ma risposte non ce ne sono». È sintetico il pensiero del capostazione del Soccorso Alpino di Auronzo, Giuseppe Zandegiacomo Sampogna. È lui al timone di un gruppo di 31 uomini della Val d'Ansiei, sempre pronti a partire per aiutare chi è in difficoltà. «Una cosa è sicura è Zandegiacomo Sampogna a fare il punto - il nostro ideale non è scalfito da questo lutto che ci tocca, perché così Sergio vorrebbe fosse. Continueremo a portare soccorso alle persone che ne avranno bisogno». L'impegno del Soccorso Alpino non verrà meno, rimane, quindi. Altro punto fermo arriva dalle parole pronunciate a mezza voce dal capostazione: «Non sappiamo ancora quando si farà la cerimonia funebre per Sergio visto che c'è di mezzo l'ispezione cadaverica. Ma noi ci saremo, là, accanto a Sergio e alla famiglia».

Ieri la famiglia e gli amici erano andati all'obitorio dell'ospedale di Pieve di Cadore per dare un saluto alla salma del proprio caro. Purtroppo non è stato possibile: la salma del soccorritore Sagf è ancora a disposizione della magistratura e non si sa quando potrà essere liberata. Sergio lascia l'ex moglie Suzana sta gestendo il dolore con Cristian, il figlio quasi diciottenne della coppia, la compagna. Non è ancora certo ma i funerali potrebbero svolgersi giovedì ad Auronzo.

