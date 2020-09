IL LUTTO

AURONZO Cancellato e rinviato a data da destinarsi il premio Auronzo 2020 che prevedeva tra gli altri la partecipazione dei membri del Soccorso Alpino di Auronzo. Nessuno ieri sera, dopo una giornata così mesta, ha trovato la forza e l'entusiasmo necessario a festeggiare. Appresa la tragedia l'amministrazione comunale, infatti, ha subito provveduto a diramare una nota ufficiale annunciando la decisione di rinviare l'evento.

VICINANZA ALLA FAMIGLIA

«Profondamente addolorata per il grave lutto che ha colpito la stazione del Soccorso Alpino di Auronzo e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza - ha scritto il primo cittadino di Auronzo, Tatiana Pais Becher - a nome dell'Amministrazione Comunale esprimo profondo cordoglio e vicinanza ai familiari di Sergio Francese e mi unisco con affetto al dolore degli amici del Sagf, che hanno assistito in prima persona alla tragedia avvenuta durante le operazioni di esercitazione sulla Piramide della Cima Grande delle Tre Cime di Lavaredo».

LA CANCELLAZIONE

«Comunico che in segno di lutto il Comune di Auronzo di Cadore e il Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti - ha scritto in una nota Pais Becher - hanno deciso di annullare la cerimonia di consegna del Premio Auronzo 2020 prevista per questa sera alle ore 21. La serata di consegna del premio prevedeva, tra i vari ospiti, anche la partecipazione dei membri del Soccorso Alpino di Auronzo. La cerimonia è rinviata in data da destinarsi».

LA COMUNITÀ

Da qualche tempo Francese viveva ai piedi delle Tre Cime di cui era innamorato. Ad Auronzo, dopo essersi trasferito da Santo Stefano, aveva deciso di vivere. Ma il finanziere, che lavorava al soccorso Alpino di Cortina, alla professione di soccorritore nelle fila della Gdf, aveva anche scelto di affiancare generosamente il ruolo di volontario nel Soccorso Alpino, prestando servizio proprio alla stazione di Auronzo. Insomma, un legame stretto quello che il finanziere aveva con il paese delle Tre Cime, tanto che quando si è diffusa la notizia della sua morte nessuno ha avuto dubbi su cosa fosse meglio fare.

