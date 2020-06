IL CASO

PORDENONE Complice il lockdown, l'avvio dello smartworking in molte aziende, con migliaia di casse integrazioni, si è registrato un crollo del numero degli infortuni sul lavoro, come del resto delle malattie professionali. L'analisi dei dati Inail che mettono in confronto i mesi, da gennaio a marzo, dello scorso anno con quelli di quest'anno, denotano in regione un calo degli infortuni denunciati pari all'11,2%, un dato più alto rispetto a quello nazionale (-16,9%). In questa situazione, il Pordenonese si colloca al -14,8%, un dato positivo se si pensa che nelle province di Trieste si arriva a -9,7% e -8,7% a Udine, va meglio rispetto al nostro territorio, il goriziano (-15,3%). Il dato rilevante è quello sulle malattie professionali, se in Italia diminuiscono dell'11,3% da 15900 a 14101, in Friuli il dato migliora ancora con il -12,6% passando da 467 a 408 casi, nel Pordenonese si registra un lieve calo del 7,5%, ovvero da 67 denunce per malattie professionali a 62, stanno meglio di noi tutte le altre province, Gorizia con -26,8% e 41 nuovi casi, Trieste con il -10,6% in cui i casi sono calati da 104 dell'anno scorso nello stesso trimestre ai 93 di quest'anno, sale il dato della provincia di Udine al 3,9% da 204 a 212. Il Pordenonese registra due nuovi infortuni sul lavoro mortali, il dato più alto di tutta la regione. «L'Anmil (Associazione nazionale tra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) ha dichiarato il presidente Amedeo Bozzer ha sempre operato per la sicurezza del lavoro, ma questi dati meritano di essere commentati attentamente. Le politiche del lavoro possono davvero incidere sulla vita delle persone, lo abbiamo visto con l'emergenza sanitaria. Laddove è possibile, è bene diffondere lo smartworking se i cittadini lo richiedono, se le donne lo desiderano per stare vicini a figli o anziani. In questo modo calano, come abbiamo visto, gli incidenti in itinere. Favorire la mobilità verde è un altro elemento per contrastare infortuni. Insomma, si può aprire un tavolo di lavoro con i territori per capire come agire concretamente alla luce di questi dati che ci fanno riflettere».

