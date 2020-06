IL LOCALE

VENEZIA Plexiglas sui tavoli per recuperare spazi, avvisi ai clienti che non rispettano le distanze e accordi di buon vicinato con i colleghi baristi per evitare assembramenti. Sono queste alcune delle soluzioni che Federico Ongaro, titolare dell'osteria Al mariner in fondamenta dei Ormesini, ha adottato per affrontare il periodo di convivenza con il coronavirus.

L'imprenditore spiega che la clientela si è abbastanza abituata a rispettare le nuove norme, a parte qualche caso o quando l'alcol inizia ad avere il sopravvento sulla lucidità. Ma sono cose che capitano di rado: «La gente ha capito abbastanza bene il discorso delle distanze - spiega Ongaro - In qualche occasione ci capita di dover ricordare l'abitudine al rispetto delle misure di prevenzione, per lo più il metro al bancone». L'attività è ripartita, la sera è tornata la movida, principalmente nei fine settimana, ma anche se non si è come ai tempi del pre-coronavirus, non ci si può lamentare. Semmai cambiano alcune abitudini: «Abbiamo eliminato le patatine che accompagnano l'aperitivo, quando ci chiedono qualcosa forniamo un bicchierino di arachidi a testa, ovviamente con il cucchiaino. E poi ai pranzi degli operai, per sfruttare il più possibile gli spazi e le convenzioni a menù fisso abbiamo dotato le tavole di plexiglas, così evitiamo di lasciare tavoli vuoti». Un altro accorgimento, che necessariamente impatta sul fatturato, è quando si fermano ad esempio coppie di amici: «Prima si sedevano in un tavolino, oggi invece li sistemiamo su due tavoli», spiega. Ma nonostante il rincaro della gestione, in termini di maggiori spese e minori introiti a parità di spazi, Ongaro dimostra serenità: «Abbiamo lasciato i prezzi invariati perché, anche se alcune materie prime hanno subito un incremento, vogliamo venire incontro ai nostri clienti. Altri locali hanno fatto scelte diverse, abbassando i prezzi, ma non è il nostro caso. Sicuramente non abbiamo abbassato la qualità».

Sul plateatico, nota dolente visto che la fondamenta non è particolarmente ampia, invece chiarisce: «È rimasto invariato, non abbiamo aumentato e la gente capisce, soprattutto i veneziani. Magari è un po' più complesso spiegare le nuove regole ai più anziani, ma non abbiamo mai avuto problemi». Qualche giorno fa si era verificata una rissa, al punto da dover far intervenire le forze dell'ordine a sedare gli animi: «È una zona abbastanza frequentata, la movida c'è, ma noi siamo più un'osteria rispetto a un bar, quindi non abbiamo grandi assembramenti. Però con i bar vicini ci accordiamo per evitare proprio quelle situazioni di eccessiva vicinanza tra plateatici. Nel caso in cui si verifichi, intervengo chiedendo di disperdersi un po', ricordando di separarsi. Poi, purtroppo c'è chi alza un po' troppo il gomito e non vuole capire».

Tomaso Borzomì

