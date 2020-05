IL LITORALE

Mascherina in volto, guanti indossati ma tutti vicini, sia al momento dell'imbarco che a bordo del battello. Hanno viaggiato in questo modo gli oltre cento pendolari che ieri mattina dal terminal di Punta Sabbioni si sono imbarcati verso Venezia con la corsa delle 6.55. In pochi secondi L'unico battello foraneo messo a disposizione per quella corsa si è subito riempito di passeggeri. Inevitabili le proteste, tanto che il capogruppo di Cavallino-Treporti, Angelo Zanella, ha scritto una lettera alla Regione e Actv: «Si è verificata attacca il capogruppo di opposizione - una clamorosa inadeguatezza e impreparazione da parte dell'azienda dei trasporti lagunari a garantire il viaggio in condizioni di sicurezza». Critico anche il comitato dei viaggiatori pendolari che ha segnalato disagi anche nelle corse in partenza da Venezia per Punta Sabbioni. Oggi la sindaca Roberta Nesto incontrerà in videoconferenza i vertici di Actv. «Stiamo monitorando l'afflusso per agire di conseguenza ha detto stiamo affrontando una situazione anomala. Il confronto con Actv è costante».

A chiedere spiegazioni si quanto accaduto è stato anche il consigliere regionale Francesco Calzavara.

Situazione analoga anche al Lido, con mezzi al limite della nuova capienza post-coronavirus. «Ci vogliono più vaporetti e motoscafi. Altrimenti non se ne va fuori. A maggior ragione ora che la portata dei vaporetti è ridotta». La richiesta dei pendolari del Lido è chiara. È stata una mattinata di passione agli imbarcaderi in piazzale Santa Maria Elisabetta, via in arrivo che in partenza. Sul 5.1 partito alle 11.20 si sono vissuti forti momenti di tensione, tanto che alla fermata Bacini, il comandante del motoscafo è stato costretto a chiedere l'intervento dei carabinieri e delle forze dell'ordine. Il motivo è stata la decisione di una signora che, in attesa al pontile, non ha voluto sentire ragioni ed è voluta salire ugualmente, nonostante il preposto al comando le avesse gentilmente spiegato che, la capienza massima, a bordo del mezzo, era già stata raggiunta e che perciò avrebbe dovuto aspettare la corsa successiva. Lei, nonostante l'indicazione, è salita ugualmente e a quel punto il conducente si è impuntato e ha bloccato la corsa rifiutandosi di andare avanti, per essere ligio alle disposizioni di sicurezza che sono previste in questa fase. In un clima avvelenato da tensioni e proteste, visto che non si arrivava ad un accordo e quindi la situazione in fase di stallo, alcuni utenti si sono messi una mano sul cuore. E hanno deciso di scendere loro per consentire alla corsa di proseguire regolarmente. Così è stato e il motoscafo è arrivato, con qualche minuto di ritardo, all'ospedale Civile, poco prima di mezzogiorno.

G.B-L.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA