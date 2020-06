IL LITORALE

JESOLO Per Atvo inizia l'estate. Per l'azienda di trasporti del Veneto orientale, tradizionalmente legata anche ai ritmi della cosiddetta stagione estiva, per la quale ha investito molto, soprattutto negli ultimi anni, sta iniziando concretamente la fase3. Tra le principali novità c'è quella, a seguito del potenziamento del servizio di Actv, con trasporti via acqua che, da Punta Sabbioni, portano a Venezia ogni mezz'ora, di aumentare da domani, le corse dirette all'imbarcadero, per tutta l'area dei comuni di Jesolo e Cavallino-Treporti. Da domenica 21 giugno, poi, partiranno gli orari estivi su tutte le corse.

Con il ripristino degli orari estivi, in funzione del turismo, Atvo riattiva anche i servizi ad esso collegati, a cominciare da Quickly Easy Venice Bus&Boat. Si tratta di un innovativo servizio che abbina il mezzo bus a quello della motonave consentendo di raggiungere Venezia nei tempi più veloci e nella massima comodità. Servizi che incrementeranno il traffico turistico giornaliero dal litorale al capoluogo. Con Quickly basta acquistare un solo biglietto e si sale nella fermata più comoda: un bus apposito condurrà fino al punto di imbarco e da lì con la motonave raggiungere Venezia.

In funzione anche DaAab, l'applicazione gratuita in grado di integrare tutti mezzi pubblici regionali. Basta inserire partenza e destinazione e in pochi istanti trova il miglior percorso con i mezzi pubblici. Non solo: la stessa applicazione raggruppa in un'unica piattaforma le aziende del trasporto pubblico locale per l'emissione unificata dei biglietti di viaggio senza la necessità di obbligare le aziende a modificare o cambiare le costosissime infrastrutture di lettura-obliterazione.

Da ricordare, inoltre, che in ogni singola fermata della rete Atvo è presente un qrcode, un codice da fotografare con apposita app dal telefonino o dal tablet per avera accesso a servizi, informazioni e pagine web. L'utente dovrà semplicemente scansionare il qrcode con il proprio smartphone. A quel punto il sistema riconoscerà automaticamente la posizione di partenza e l'utente dovrà semplicemente selezionare la fermata di destinazione e acquistare, attraverso il pagamento elettronico, il relativo titolo di viaggio. Il biglietto sarà, dunque, disponibile direttamente nel telefono dell'utente che potrà comodamente attivarlo prima di salire a bordo e, sempre e solo con l'utilizzo del proprio telefonino, esibirlo al conducente e al personale preposto al controllo. Il biglietto permetterà di effettuare la tratta selezionata e scadrà automaticamente. «Un passo alla volta commenta il presidente di Atvo, Fabio Turchetto - stiamo organizzandoci per affrontare la stagione estiva, che per noi è vitale: il turismo è una industria che porta beneficio ad ogni comparto economico, anche quello dei trasporti».

Giuseppe Babbo

