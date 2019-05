CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LITORALE JESOLO Non c'è pace per il litorale veneziano. L'alta marea e il vento di scirocco lasciano ancora una volta il segno. È l'effetto dell'ennesima mareggiata che sabato notte si è abbattuta su tutta la costa provocando una nuova erosione. Ingenti i danni registrati a Eraclea Mare, dove venerdì scorso era terminato l'intervento di ripascimento e dove in poche ore è stato completamente vanificato l'intervento di ripristino con 10mila metri cubi di sabbia finiti nuovamente in mare. Critica la situazione anche a Jesolo: in alcuni...