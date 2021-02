LA PROTESTA

VENEZIA Lezione in calle, perché a scuola mancano gli spazi e la didattica a distanza non funziona a dovere. «Senza aule a sufficienza ci spostiamo per strada, con i nostri lavori e la nostra musica» spiegano gli studenti del liceo artistico statale di Venezia che, almeno in 50, ieri mattina hanno fatto lezione all'aperto, ad appena una settimana dal rientro in classe seppure al 50% delle presenze.

SEDIE E TAVOLI DISTANZIATI

È l'ora di inizio lezione e i liceali hanno arredato di tavoli e posti a sedere in calle della Carità, all'ingresso posteriore dell'edificio. «I laboratori di pittura e scultura sono completamente compromessi da queste modalità di insegnamento. Seguirli da casa, senza i materiali adatti a disposizione, è praticamente impossibile. Così però perdiamo una componente fondamentale delle nostre attività». Valentina Valerio è rappresentante di istituto e, come parte del collettivo Liceo classico Marco Polo e Liceo artistico, ha organizzato con i compagni una giornata di mobilitazione. «Dimezzare le classi non ci permette di lavorare - spiega -. Da remoto c'è chi manda delle fotografie dei suoi elaborati al professore. La comunicazione è frammentata e l'apprendimento approssimativo. Tempo permettendo, resteremo qui fino alle 17 per riprenderci la nostra scuola, in uno spazio abbastanza ampio per accoglierci tutti, banchi e sedie compresi, mantenendo le distanze di sicurezza». Tarlo ricorrente nelle testimonianze di ragazze e ragazze, la rete di trasporti inadeguata unita ai pochi metri quadri delle aule. «Invece che lasciarci a casa, bisognerebbe intervenire su questi punti per contenere i contagi - sbotta Valentina -, Dopo undici mesi nessuno che abbia ancora pensato a una valida alternativa, tra la dirigente che non può fare nulla di concreto e le istituzioni che non ci vogliono sentire. Partiamo dal basso, facendo la nostra arte qui in calle». Ed effettivamente un'aula magna a cielo aperto ha preso forma, tra le postazioni di igienizzante, i cartelloni appesi alle pareti e le voci dei giovani pronte a intervenire a turno come durante un'assemblea. «Questa mattina l'ora di matematica è iniziata con venti minuti di ritardo e senza che in classe riuscissero a inquadrare la lavagna luminosa - racconta Amelie, al quinto anno e che, tra mille incertezze, si prepara alla maturità . Immagino sosterremo soltanto una prova orale. Intanto oggi, i miei compagni da casa domandavano foto della Lim sul gruppo di Whatsapp per provare a capirci qualcosa. In queste condizioni come lo prepariamo l'esame di fine anno?». Il tasto più dolente, almeno per chi frequenta l'Artistico come Amelie, rimangono però i workshop: «In succursale frequenterei quello di scultura e la scorsa settimana ho dovuto portare la creta dalla sede di Santo Spirito alla scrivania di casa, trasformando la mia camera in un piccolo laboratorio. Non è mica detto però nota abbattuta la studentessa - che tutti abbiano a disposizione lo spazio per farlo». Costanza Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA