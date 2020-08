LO STUDIO

VENEZIA Che caratteristiche avrà il mondo economico post-Covid? Un team di 53 economisti ha esplorato esperienze del passato e scenari di possibile ripresa in vari campi dell'economia, del business e della finanza, realizzando in poche settimane il primo libro sul mondo post-Covid, edito da edizioni Ca' Foscari e scaricabile gratuitamente on line.

Uno dei capitoli firmati dai ricercatori cafoscarini riguarda il nesso tra pandemia, clima e finanza pubblica. Secondo gli studiosi, non sarebbe lungimirante uno sforzo per tornare alla situazione pre-epidemica, ma piuttosto andrebbero favorite politiche che puntino sulla resilienza socio-economica in vista di future pandemie o crisi di simile portata, allineandole a iniziative europee come il Green Deal. Sarebbero scelte egualmente costose rispetto a politiche di più corto respiro, ma metterebbero l'Europa nelle condizioni di affrontare meglio futuri shock, concludono gli autori Stefano Battiston, Monica Billio e Irene Monasterolo, i quali hanno condotto queste analisi nell'ambito di un progetto in collaborazione con la Banca Mondiale che ha riguardato finora Paesi in via di sviluppo e proseguirà nei prossimi mesi.

Il volume, curato da Monica Billio, direttrice del Dipartimento di economia dell'Università Ca' Foscari Venezia, e da Simone Varotto, professore associato alla Henley Business School della University of Reading, inaugura una collana su Innovation in business, economics & finance, diretta da Carlo Bagnoli, professore di Innovazione strategica a Ca' Foscari.

«Le pandemie sono eventi dirompenti che hanno conseguenze profonde per la società e l'economia afferma Simone Varotto, cafoscarino oggi docente a Reading e curatore del libro il volume intende presentare un'analisi degli impatti economici del Covid-19 e le probabili conseguenze future. Abbiamo chiesto agli studiosi di scrivere per lettori non esperti, in modo da diffondere un messaggio che vada oltre l'accademia e gli economisti».

«I contenuti del libro derivano dalle più recenti ricerche e forniscono una quantità di spunti per ulteriori approfondimenti e riflessioni aggiunge Monica Billio, professoressa a Ca' Foscari Questo rende la pubblicazione uno strumento ideale anche per gli studenti di economia e finanza che vogliano capire meglio come la pandemia influenzi le loro discipline».

E il calcio? Il tema, caro agli appassionati inglesi come agli italiani, ha implicazioni economiche che non vanno sottovalutate. Secondo J. James Reade e Carl Singleton della University of Reading il futuro dipenderà dalle scelte di proprietari e manager dei principali club: punteranno su diversità e inclusione o continueranno a dominare gli interessi finanziari? L'analisi tocca anche il vantaggio, eroso dalle porte chiuse, del giocare in casa. Inoltre, paventa un possibile contagio, ma questa volta finanziario, in caso di bancarotta di club molto dipendenti dagli incassi dei biglietti: la maggior parte dei loro debiti sono detenuti da altre società sotto forma di pagamenti dilazionati dei trasferimenti di giocatori. Vie d'uscita? Secondo i ricercatori diversificare su un asset in crescita come il calcio femminile e tagliare spese improduttive come le provvigioni degli agenti sarebbero tra le migliori politiche per garantire un futuro all'industria del pallone.

