Il leghista Fontanini prende il Municipio

VINCE IL LEGHISTAUDINE In una notte da brividi per entrambi gli schieramenti, in cui spesso le differenze sono state di pochi voti, quella che si era rivelata negli ultimi 15 anni la roccaforte del centrosinistra, il fortino capace di resistere alle alternanze nazionali e regionali, questa volta cambia e sceglie Pietro Fontanini: a quattro sezioni mancanti, il candidato di centrodestra è avanti di circa 200 voti e nella sede di Enzo Martines ormai scuotono le teste, come a dire: la battaglia è persa. E sarà proprio lui, il candidato...