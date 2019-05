Il legame con la baby gang: 5 anni fa i sassi sulle rotaie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FENOMENOMESTRE Baby gang o non baby gang? Il dilemma è sempre lo stesso, ultimamente, a ogni nuovo episodio inspiegabile in città. Di solito, più è stupido e insensato l'atto vandalico, più si tende ad associarlo a questo gruppetto di ragazzi mestrini dai modi violenti. E il caso degli assalti al tram, in effetti, non fa eccezione, anche perché il mezzo di Actv, per qualche strano motivo, ha sempre attirato i teppisti. Si pensi che cinque anni fa, uno dei 27 ragazzini della baby gang, quando ancora era minorenne, era stato sorpreso a...