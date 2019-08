«Il lavoro per i Mondiali: spero si prosegua così»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Dal 2 settembre alla guida della Questura ci sarà una donna: in via Volontari della Libertà, 13, arriverà la bellunese Lilia Fredella, nuovo questore. A lei il questore Lucio Aprile lascia l'eredità del lavoro fatto per i Mondiali 2021 e le Olimpiadi. «Apparentemente siamo lontani - dice il questore Lucio Aprile -, ma noi stiamo lavorando già da quando sono arrivato, attraverso i controlli antimafia sulle opere. C'è un'attività documentale che si fa su tutte le ditte, che vengono a contatto nelle operazioni, poi, assieme a tutte le...