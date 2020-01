Il lavandino tracima, acqua di scarico in casa. «Lunga attesa per l'intervento»

CANNAREGIO

VENEZIA Hanno passato il Natale e la notte di Capodanno a guardia del lavandino della cucina. Sono Alex Biasiato di 39 anni e la moglie Cristiana Gavagnin, 37 anni. La famiglia, con bambino ancora piccolo, vive nell'appartamento numero 5 a pianoterra del complesso Coletti, da poco restaurato e messo a bando dall'Ire. Il 14 dicembre la coppia si è accorta che il loro lavandino si riempiva delle acque bianche provenienti dagli appartamenti superiori ed hanno immediatamente avvisato l'ufficio tecnico dell'Ire. Parole, scambio di email ma tutto è rimasto invariato e nessuno è intervenuto. Pochi giorni dopo il lavandino si è di nuovo riempito tracimando le acque reflue per tutto l'appartamento, fino ad arrivare alle prese elettriche. Il risultato è stato un immediato cortocircuito, che ha lasciato la famiglia al buio e ha rovinato la lavatrice. L'intervento ma solo di ispezione dei tecnici ha rilevato due possibili cause: un intasamento alla curva del tubo che porta alla fossa settica, oppure l'ipotesi è che lo stesso pozzetto sia colmo. Fra le due teorie, la famiglia intanto vive con il terrore che il lavandino tracimi ancora, sorvegliato a vista e a turno da Alex e Cristiana, i quali hanno pregato i condomini di limitare quanto possibile l'uso della lavabiancheria. Per precauzione i due hanno alzato quanto l'acqua potrebbe rovinare, ma nulla sarebbero in grado di fare se ancora fossero interessate le prese elettriche.

«Domani tornerò negli uffici dell'Ire dice Alex vediamo cosa mi dicono e quando prevedono di intervenire materialmente. Certo così non possiamo andare avanti, anche per la salute di nostro figlio». La famiglia Biasiato vive in un appartamento di 50 metri quadrati e paga 653 euro mensili fra affitto e spese condominiali. Non solo: nei mesi scorsi, raccontano, le pareti in cartongesso si sono completamente ammuffite, tanto da richiedere la loro sostituzione. Una situazione, in un immobile pressoché nuovo, dove vivono 70 nuclei familiari in regime di social housing, dove i fondi della Legge Speciale sono intervenuti con 5 milioni e mezzo elargiti a in conto capitale, ovvero regalati.

Da parte sua l'Ire ha spiegato che si è fatta carico del problema intervenendo a riparare il danno e che è in attesa di completare l'opera di manutenzione.

