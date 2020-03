IL LAVAGGIO

TREVISO Oggi le due squadre messe in campo da Contarina passeranno alla sanificazione delle strade davanti alle farmacie, agli ambulatori medici e ai supermercati aperti della città. Sempre alle prime luci dell'alba scatta la seconda fase dell'operazione di pulizia anti-contagio. Ieri i tecnici schierati sul campo, e che hanno iniziato a muoversi quando erano da poco passate le 4 di mattina, si sono occupati delle grandi strutture: i parcheggi all'esterno del Ca' Foncello, le aree della stazione dei treni e delle corriere, la zona attorno alla clinica San Camillo che potrebbe presto entrare in prima linea nella lotta al virus, alcune zone del centro di maggiore passaggio. «Non ci sono stati particolari problemi - evidenzia Alessandro Manera, assessore all'Ambiente - le zone d'intervento sono state decise da Usl e Arpav, noi ci siamo limitati a controllare».

IL PERICOLO

L'operazione lavaggio però è partita tra le polemiche. Andrea Zanoni, consigliere regionale del Pd, ha fortemente contestato l'utilizzo dell'ipoclorito di sodio come sostanza da spruzzare - nel caso di Treviso è stata nebulizzata - per annientare il virus. Con un parere dell'Ispra (Istituto Sanitario per l'Ambiente) in mano, ha denunciato la pericolosità della sostanza in quanto inquinante. Zanoni ha quindi presentato un'interrogazione in Regione chiedendo di fermare le operazioni: «Iss e Ispra bocciano la pulizia delle strade alla veneta. Rischi per le falde, l'acqua potabile, la salute dei cittadini ed animali - ha ribadito Zanoni attraverso il suo profilo Facebook - meno male che esistono delle autorità statali pronte ad intervenire contro il fai da te locale coi trattori. Con una circolare apposita hanno detto che non c'è evidenza scientifica sull'utilità della sanificazione delle strade, che l'ipoclorito di sodio può nuocere alle falde acquifere, ai corsi d'acqua, all'acqua potabile, alla salute dei cittadini e animali. Ho depositato un'interrogazione chiedendo l'intervento dell'Arpav». Manera ha replicato in modo molto pacato ma deciso al consigliere regionale dei Dem: «La sanificazione avviene sotto il controllo diretto dell'Usl che si riferisce a un protocollo della Regione prodotto dall'Arpav. Stiamo parlando dei massimi enti in materia. Tutto quindi avviene sotto il massimo controllo. E ricordo che i protocolli veneti sono i più restrittivi in circolazione». Nella sanificazione trevigiana sono stati presi degli accorgimenti: la sostanza disinfettante non viene spruzzata ma nebulizzata in modo di limitarne la propagazione all'area interessata evitando ogni tipo di ruscellamento; gli interventi avvengono a non meno di cinque metri di distanza da corsi d'acqua e caditoie. «Domani (oggi ndr) - conclude Manera - le operazioni di pulizia dovrebbero terminare».

LE RACCOMANDAZIONI

Il sindaco Mario Conte, che ha anche rivolto una preghiera alla Madonna Granda di Santa Maria Maggiore per chiedere un aiuto in un periodo così travagliato, segue molto da vicino anche questa fase dell'emergenza. La sanificazione delle strade è stato uno dei provvedimenti più richiesti. Però, anche attraverso i messaggi social, ha voluto chiarire alcuni paletti: «Non è possibile effettuare un passaggio puntuale in tutte le strade del comune - ha ribadito - invito quindi i cittadini a non iniziare a chiedere passaggi sotto la propria casa o in un quartiere piuttosto che in un altro: questo tipo di richieste non verranno prese in considerazione. Un lavoro più capillare non è possibile. Abbiamo scelto delle zone sensibili, che sono comunque tante. Tutta l'operazione viene coordinata dall'Usl e serve ad aumentare la sicurezza della cittadinanza».

