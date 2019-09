Il lato oscuro della lotta all'evasione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Luca Ricolfi Sui quotidiani di oggi avreste dovuto leggere le cifre della cosiddetta NADEF, la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. In poche parole: le intenzioni del governo per la manovra finanziaria che ci attende nel 2019. Invece non troverete nulla perché il governo le sue intenzioni ha deciso di rivelarcele un po' più in là, ignorando la scadenza del 27 settembre entro la quale la NADEF avrebbe dovuto essere presentata.Anche se i numeri non ci sono ancora, possiamo però cercare di capire che cosa bolle in pentola...