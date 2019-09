Il last minute salva la stagione del mare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STAGIONEVENEZIA Per il bilancio definitivo bisognerà attendere la fine di settembre, un mese che mai come quest'anno è diventato fondamentale. Soprattutto dopo il pessimo avvio di stagione, con un mese di maggio praticamente inesistente per colpa del meteo davvero pessimo. E per l'andamento stagionale, a Jesolo gli operatori confidano quindi nell'ultima parte di estate. Senza dimenticare i dati confortanti registrati a giugno e ad agosto, due mesi chiusi con il segno positivo. Nel primo caso in linea con lo scorso anno, nel secondo...