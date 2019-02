CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL GUASTOTREVISO L'asse delle ruote posteriori ha ceduto improvvisamente, facendo deragliare il vagone del treno merci, trascinato per quasi tre chilometri prima che il convoglio riuscisse finalmente a fermarsi. Ma quando il macchinista è sceso dalla motrice per vedere cosa fosse successo, ha avvertito il sibilo di un altro treno merci che si stava materializzando dalla nebbia. Stava sfrecciando sul binario opposto. Con il buio e la scarsa visibilità di ieri mattina, l'altro macchinista non poteva certo accorgersi del vagone deragliato che...