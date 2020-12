LA FIACCOLATA

CORTINA I turisti, piuttosto numerosi, vedono una fila di persone che si dipana lungo corso Italia, l'isola pedonale del centro di Cortina, fra le vetrine: sono maestri di sci con le tute colorate delle loro scuole o del collegio Veneto. Ci sono chef con la divisa da lavoro, e poi camerieri e commessi, artigiani e impiantisti, albergatori e ristoratori. Reggono con la mano una fettuccia colorata, con un nodo ogni metro e mezzo: garantisce il distanziamento, il rispetto delle norme.

IL DIBATTITO

I villeggianti chiedono il motivo della manifestazione, c'è chi azzarda: «Stanno protestando contro il governo, per la chiusura degli impianti a fune». Un maestro di sci, presidente di una scuola del posto, risponde: «No signora, non solo. Dietro allo sci, agli impianti a fune, in montagna c'è una filiera importantissima, di gente che lavora, che quest'anno non potrà farlo, per i decreti che bloccano tutto, e rimarrà a casa. Ci sono giovani che si erano improvvisati imprenditori e che non riusciranno a partire, con le loro attività. Così non avranno quel reddito importante, della stagione turistica invernale. Per loro, per noi, per tutti, le cose si faranno ancora più difficili, in questo periodo così pesante. In un inverno con molta neve, ma senza lavoro».

OCCHI PUNTATI

Ci sono telecamere e microfoni per le interviste: Cortina è comunque una cassa di risonanza nazionale, che amplifica qualsiasi voce. «Io sono contenta di aver partecipato a questa manifestazione dichiara una maestra di sci perché c'erano tutte le categorie del paese, per la prima volta a Cortina. Questo è stato davvero il grido sordo che volevo esprimere. Mi è piaciuto vedere tanti giovani; era a loro che puntavamo». L'amministrazione comunale ha collaborato, in qualche modo: all'ora convenuta per la manifestazione, fissata proprio alle 18, quando i bar devono chiudere e allontanare i clienti, i tecnici hanno tolto l'energia agli addobbi natalizi, hanno spento le luminarie, zittito gli amplificatori della musica, che dovrebbe comunque dare un'idea di festa, in un paese che vive sospeso, in balia dell'incertezza.

«MONTAGNA È VITA»

«In silenzio, tutti assieme, abbiamo fatto sentire il disagio, le difficoltà, la paura della montagna, congelata dai decreti del governo, che non consentono di lavorare», commenta un'altra manifestante. Lo slogan è condiviso da tutti: Per noi la montagna è la vita. Rispetto ad iniziative analoghe, scaturite in altre stazioni turistiche invernali d'Italia, c'è una leggera ma significativa variazione: «Abbiamo voluto aggiungere l'articolo, dire che la montagna per noi è la vita, proprio per sottolineare il valore dell'appartenenza a questo territorio, alla sua cultura, alla sua economia, che ci consente di continuare a vivere qui, con le nostre famiglie, i nostri figli».

CHIUSURE INDISCRIMINATE

I giovani sono protagonisti del video, diffuso da alcuni giorni sui canali sociali: ognuno presenta la propria attività, a dar voce e volto a tante altre persone, che condividono la medesima sorte. Così non c'è un portavoce, un promotore, anche se talune categorie paiono più esposte di altre. Venerdì sera si è riunito il consiglio direttivo dell'associazione albergatori e sono emerse indicazioni preoccupanti: nella quarantina di aziende associate, dieci sono aperte; se ne aggiungeranno altre, una quindicina, fra Natale e Capodanno; un'altra quindicina non aprirà quest'inverno, a meno che, con il mese di gennaio, le restrizioni non si allentino. C'è la convinzione che le norme contenute nei Dpcm del governo non tengano conto delle reali necessità. Che affrontino gli ostacoli senza superarli, soltanto chiudendo tutto.

Marco Dibona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA