IL REPORTAGEBELLUNO Alcuni sono arrivati accompagnati dai figli. Altri da soli. Altri ancora in coppia. Ma tutti con un pensiero in testa: «Bisogna crederci e fare il vaccino senza protestare». Per tutto il giorno, ieri, i medici della Medicina di Gruppo integrata Belluno-Dolomiti di Cavarzano hanno vaccinato le persone che rientrano nella fascia d'età tra i 70 e i 79 anni. Quasi 12 ore di fila, senza interruzioni, nella sala della...