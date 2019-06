Il grazie del sindaco al giovane che ha chiamato i soccorsi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Guarda la casa che all'alba si è trasformata in una trappola di fuoco mortale per i due anziani proprietari. Legge i loro nomi sulla cassetta della posta: Silvano Conte e Maria Favaretto. Dall'esterno non si riesce a cogliere la furia devastatrice del rogo. L'auto di Silvano, una vecchia Skoda Felicia, è parcheggiata in giadino, proprio davanti alla porta finestra della camera, dove dormiva Maria. E' intatta così come il grande gelsomino, in pieno fiore che la sovrasta. L'odore sinistro del materiale bruciato ammorba ancora l'aria. Sul lato...