IL GRANDE GIORNO

BELLUNO «È il più bel regalo di Natale. La possibilità, finalmente, di vedere la luce fuori dal tunnel della pandemia». Chiede di non essere citato per nome uno dei quaranta operatori sanitari che questa mattina si sottoporrà alla prima vaccinazione anti coronavirus. L'appuntamento anche per lui alle 12 quando prenderà il via nelle due postazioni di Belluno e Feltre, la campagna vaccinale covid. L'Usl 1 Dolomiti ha a disposizione 40 dosi. Saranno somministrate ad altrettanti medici, infermieri e oss della provincia su cui l'azienda sanitaria bellunese ha mantenuto il massimo riserbo. Si sa soltanto che sono state preparate due liste di operatori appartenenti a reparti o categorie direttamente coinvolte nell'assistenza a pazienti covid (Rianimazione, Pneumologia, Malattie Infettive, Medicina, Geriatria, ospedale di comunità, Pronto soccorso, medicina di famiglia, usca). Venti raggiungeranno il drive-in nell'area di San Gervasio, al San Martino di Belluno, e altri venti si recheranno nella sala convegni del Santa Maria del Prato di Feltre. Quella di oggi è una giornata storica. Tutta l'Europa, in dosi per ora limitate, comincerà a somministrare il primo vaccino ad aver ricevuto l'Aic (autorizzazione all'immissione in commercio), e quindi l'approvazione di Ema (per l'Europa) e Aifa (per l'Italia), ossi quello messo a punto dalla Pfizer-BioNTech.

MA COME FUNZIONA?

Il vaccino Pfizer utilizza il mRna per educare il sistema immunitario del volontario a riconoscere e neutralizzare alcune molecole specifiche (antigeni) del Sars-CoV-2 senza sviluppare l'infezione. Ciò che rimane all'organismo è la capacità di bloccarle ogni volta che ne trova qualcuna. Fin dai primi passi della campagna vaccinale covid, l'Usl 1 Dolomiti ha affiancato la Direzione regionale Prevenzione nella definizione dei percorsi organizzativi grazie a Sandro Cinquetti, direttore del Dipartimento di Prevenzione, e alla dottoressa Donatella Rizzato. Sono state approfondite le peculiarità del vaccino somministrato nella giornata di avvio e, più in generale, le caratteristiche dell'innovativa tecnologia vaccinale. Il vaccino Pfizer deve essere conservato in appositi congelatori a temperature comprese tra i -60 e i -80 gradi centigradi. La Farmacia ospedaliera di Belluno, dopo aver ricevuto il freezer dalla Protezione Civile, ha curato nel dettaglio il percorso dei vaccini da Padova a Belluno e a Feltre, fornendo al Dipartimento di Prevenzione le indicazione tecniche specifiche sulla preparazione delle dosi da somministrare e sulle modalità di conservazione precedenti e durante la seduta vaccinale nonché dell'eventuale trasporto da una sede all'altra.

LA LISTA

Nel frattempo L'Usl 1 Dolomiti ha preparato una lista di operatori sanitari (e supplenti) e scelto i luoghi per la vaccinazione che dovevano rispondere alle raccomandazioni nazionali e regionali. Quindi essere spazi aperti o sale molto grandi. Alle 12 di oggi, a distanza di 5 minuti l'uno dall'altro, arriveranno i 40 medici, infermieri e oss prescelti. Venti a Belluno e 20 a Feltre. Ad attenderli due team vaccinali composti da un medico e tre assistenti sanitarie o infermiere. Dopo la vaccinazione dovranno aspettare 15 minuti. La protezione immunitaria si sviluppa dopo circa 7 giorni dalla somministrazione della seconda dose. C'è una sola controindicazione specifica ed è l'ipersensibilità nota al principio attivo o a uno degli eccipienti (ad esempio anafilassi alla somministrazione della prima dose). Per questo motivo il volontario vaccinato deve aspettare un quarto d'ora prima di allontanarsi dall'ambulatorio. In caso di febbre alta la vaccinazione va rimandata. Ci sono effetti collaterali? Si può sentire affaticamento, mal di testa, brividi, febbre, ma dovrebbero scomparire entro pochi giorni dalla somministrazione del vaccino.

Davide Piol

