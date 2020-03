IL GRANDE CAOS

PORDENONE Scatta oggi l'ultimo provvedimento governativo annunciato nella tarda serata di sabato che riguarda la chiusura delle fabbriche.

Ma fino a ieri sera la confusione su quali siano le produzioni esentate regnava sovrana. Circolavano delle bozze con i cosiddetti codici di esenzione, cioè quelle tipologie produttive che potranno continuare a essere realizzate. «Al di là del settore del legno arredo e della metalmeccanica in generale spiegava il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti , sono molte le eccezioni che comprendono i settori più diversi. Si va dall'agroalimentare e da tutta la sua filiera, che comprende la produzione di macchine per quel settore, fino a certa metallurgia e alle vetrerie che operano per la farmaceutica».

A ieri sera, però, non era ancora molto chiaro quali debbano essere considerati i comparti strategici ad di là dell'alimentare, del farmaceutico, dell'energetico. Dalla bozza che circolava ieri sera pareva che anche la filiera della plastica possa continuare a rimanere operativa. Così come forse stiracchiando un po' il via libera potrebbe riguardare pure le apparecchiature elettroniche: si tratterà di capire, per esempio, se anche le lavatrici prodotte dalla Electrolux di Porcia siano da considerare tali. In ogni caso la multinazionale svedese aveva già desciso di tenere chiuso oggi e domani per ripartire mercoledì. Chissà se sarà così dopo l'ultimo decreto? Secondo Confindustria potrebbe rientrare nell'«esonero» anche il Gruppo Cimolai visto che opera nell'ambito dell'ingegneria e fa opere pubbliche.

I TEMPI

In ogni caso il decreto prevede che le aziende che non rientrano nelle tipologie produttive esentate avranno comunque tre giorni di tempo per poter organizzare la chiusura in sicurezza degli impianti. Essendo arrivato soltanto nella tarda serata di sabato, le imprese si erano organizzate per riaprire i battenti nella mattinata di oggi. E così effettivamente potranno fare, ma solo per organizzare la chiusura in sicurezza delle linee e degli impianti.

Ci sarà tempo fino a mercoledì 25 anche per provvedere alle ultime consegne di merce che è rimasta nei magazzini.

LO STOP TASSATIVO

Poi da giovedì mattina lo stop sarà tassativo e proseguirà almeno fino a nuovo ordine sino al prossimo 3 aprile. «È chiaro aggiunge il presidente di Confindustria Alto Adriatico che quelle imprese che invece usufruiranno della deroga dovranno garantire il rispetto dei tredici punti previsti dal protocollo della sicurezza e della salute per limitare il contagio di Covid-19. In diverse realtà, dove la produzione proseguirà, ci si organizzerà per ridurre al minimo il numero dei lavoratori presenti in fabbrica e questo potrà portare a una gestione più appropriata delle misure previste dal protocollo».

IL SINDACATO

Le organizzazioni sindacali hanno accolto positivamente il provvedimento. Anche se non nascondono una preoccupazione per come sarà gestita la situazione a cominciare dalla mattinata di oggi.

«Le disposizioni sosteneva ieri sera il segretario regionale della Fiom, Maurizio Marcon non sono ancora chiare. Speriamo che nelle prossime ore vi siano tutti i chiarimenti necessari. È importante capire chi deve andare a lavorare e chi deve rimanere a casa. Inoltre è bene che le imprese che continueranno a produrre applichino alla lettera le procedure previste dalla normativa e dal protocollo. Nella settimana che è appena finita non è sempre avvenuto così. Comunque noi continueremo a vigilare e, se serve, ad allertare gli organi di vigilanza».

«Quello emanato sabato sera è l'opinione di Cristiano Pizzo, responsabile della Cisl provinciale è un provvedimento che era opportuno. Alla luce di quello che abbiamo visto in certe situazioni dove non era possibile garantire tutte le misure e i dispositivi di sicurezza individuale è meglio decidere di interrompere la produzione. In un momento in cui il contagio sta aumentando - aggiunge Pizzo - non ci si può assumere il rischio di fare lavorare le persone in condizioni di non sicurezza. Ora speriamo di capire in fretta quali sono le aziende che continueranno a produrre in modo da poter stabilire anche le condizioni previste per la tutela della salute».

Davide Lisetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA