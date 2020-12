L'INTERVISTA

VENEZIA Il grande accusatore di don Massimiliano D'Antiga, nonché parte offesa in alcuni procedimenti penali che ruotano attorno all'intera vicenda, è un parrocchiano, vicino di casa del Corvo del Patriarcato, Alessandro Tamborini, con diversi titoli accademici vaticani, tra i quali Licenza e dottorato in Teologia sistematica e Magistero in Scienze religiose.

Tamborini ha visto che qualcosa non quadrava in parrocchia ed è partito in una battaglia che lui stesso definisce estenuante per portare a galla la realtà della situazione.

Tamborini, quando è iniziato tutto?

«Nel dicembre 2013, durante una omelia - racconta - D'Antiga diffamò il parroco precedente don Natalino Bonazza, accusandolo di ammanchi finanziari, peculato. Scrissi al Patriarcato denunciando i gravi fatti occorsi e da quel momento diventai vittima del D'Antiga, dei suoi familiari e seguaci. In febbraio 2014 sono avvenute inoltre affissioni sui muri di Venezia che accusavano D'Antiga di essere un cacciatore di eredità. Egli e i suoi seguaci hanno inteso fossi io l'autore ed hanno incominciato a darmi la caccia con pedinamenti, minacce, aggressioni, tutte denunciate ed ora con processi in corso».

Da quanto tempo è investito della vicenda?

«Da oltre cinque anni sono impegnato in una battaglia per definire le vicende di don Massimiliano D'Antiga e della sua famiglia nel gestire le due chiese di San Zulian e San Salvador a Venezia e i conseguenti eventuali reati da loro prodotti. Le attività di D'Antiga sono segnalate da oltre vent'anni e in tutti i luoghi dove egli ha operato quale sacerdote come a Burano e a Treporti. A Burano, nel 2000, dovette fuggire nottetempo perché la popolazione gli si rivoltò contro».

I fatti giudiziari chi riguardano?

«Ho presentato oltre 50 denunce penali e civili e la Procura di Venezia ha rinviato a giudizio i D'Antiga e i loro fedeli-seguaci con processi già in corso, riconoscendone dunque la fondatezza. Sono stati denunciati a vario titolo: don Massimiliano D'Antiga; oltre venti seguaci dei D'Antiga; la sorella, Emanuela, è già stata rinviata a giudizio con diversi processi in corso. La madre è stata parimenti denunciata: ricordo il grave episodio della sua incursione minacciosa in un bar a Treporti dove, in un video, inveisce, maledice e manda all'inferno lo scomparso don Giorgio Barzan, amatissimo a Treporti, che per primo osò denunciare gli ammanchi patrimoniali nella parrocchia di Treporti».

A Treporti conoscevano la situazione?

«Certamente. Ma tra i fedeli c'era un clima di terrore nella popolazione con minacce, aggressioni, intimidazioni. È poi c'è voglia di chiarezza circa le loro proprietà secondo loro acquisite con la pesca in laguna. D'Antiga, se ha onestamente operato, spieghi i suoi possedimenti immobiliari post ed ante l'ordinazione sacerdotale, e come e possibile aver un impero immobiliare di oltre venti tra case, ville, terreni e un patrimonio milionario. Come e dunque stato possibile passare da un tenore di vita umile a divenire milionari? Con lo stipendio da prete di 900 euro mensili? La ricchezza della sua famiglia inizia solo dopo la sua ordinazione sacerdotale. La mia battaglia non è ancora finita: interverrò per chiedere chiarezza su un impero immobiliare di oltre 18 case, terreni ville, appartamenti costruito da D'Antiga e dai parenti. E sulla destinazione di offerte ed eredità, tra cui un lascito da 1 milione 400mila euro di una signora svizzera senza altri eredi, di cui si trova traccia nei fascicoli giudiziari». (d.gh.)

