Il gran ritorno della Maratonina, la città si prepara

L'ALTRO EVENTOUDINE La Maratonina città di Udine torna nel capoluogo friulano per la sua diciannovesima edizione. Ed è questa la principale novità di questa annata, visto che le ultime due edizioni l'avevano portata a trasferirsi a Cividale del Friuli. Altro risvolto importante, di carattere tecnico, è rappresentato dal percorso che in pratica sarà interamente cittadino, con la partenza da piazza Libertà e i passaggi per via Vittorio Veneto e Aquileia, viale Trieste, con un allungamento sino a Feletto Umberto e rientro da Rizzi, Centro...