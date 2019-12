CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il Governo ha finalmente intenzione di dare attuazione al vincolo culturale e paesaggistico posto un anno fa sul bacino di San Marco e sul canale della Giudecca, ma finora senza effetti concreti. Lo ha detto ieri, in audizione in commissione Ambiente e Trasporti della Camera, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa.«Tale impostazione - ha detto - è stata confermata dal Mibac che condivide la necessità che le grandi navi non transitino più per Giudecca e San Marco, su cui è stato posto un vincolo paesaggistico al quale si sta pensando di...