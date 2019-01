Il governo fa slittare Reddito e Quota 100 Migranti, la Ue apre `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAROMA Non è bastato il vertice dell'altra notte a riportare la pace nel governo giallo-verde. Primo, perché Matteo Salvini non ha affatto gradito l'invasione di campo di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio che si sono impegnati a portare in Italia i migranti cui lui ha vietato lo sbarco. Secondo, perché i fronti di scontro si moltiplicano di ora in ora: la Tav, le trivelle nelle Ionio, il decreto salva-Carige, e soprattutto il decreto per il varo del reddito di cittadinanza e di quota 100.Il provvedimento doveva essere approvato ieri,...