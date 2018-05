Il governo del Presidente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATA ROMA Il governo Cottarelli dovrebbe avere una dozzina di ministri o poco più. Una struttura snellissima per un governo che, comunque vada, durerà poco. L'insediamento dell'esecutivo con la cerimonia del giuramento dovrebbe scattare giovedì. Poi ci sarà il voto di fiducia del Senato dove è praticamente impossibile che il governo ottenga la fiducia non solo per la scontata opposizione di M5S e Lega ma anche per l'annuncio del voto contrario di Forza Italia e Fratelli d'Italia e della possibile astensione o voto negativo del Pd....