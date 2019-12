Il governo appeso alle giravolte dei grillini

Alessandro Campi

Per la politica italiana il 2019 è stato un anno pazzo. Per i grillini, un anno pazzissimo. Finito l'idillio con la Lega hanno fatto un governo col Pd: il partito che odiavano più d'ogni altra cosa. Da critici intransigenti dell'Europa (e dell'euro) ne sono diventati sostenitori pragmaticamente ortodossi. Fautori della decrescita industriale felice, stanno facendo di tutto per salvare le acciaierie di Taranto. Nemici storici del tatticismo parlamentare, ne sono diventati i massimi esperti e praticanti. Teorici della rotazione delle cariche, per evitare la routine corruttiva del potere, hanno scoperto il gusto di mantenerlo nelle stesse mani. Cambiamenti radicali, nei valori e nella pratica, realizzati ogni volta senza dare troppe spiegazioni. E al massimo ratificati col voto, dagli esiti scontati, della piattaforma Roussaeu.

Cambiamenti tuttavia non indolori sul piano politico e dei numeri. Come dimostrano i continui terremoti elettorali che il M5S ha dovuto sopportare da un'elezione all'altra nell'arco dell'ultimo anno: non s'era mai visto un partito perdere così tanti consensi in un tempo relativamente così breve. Milioni di voti catturati alle politiche del marzo 2018 grazie ad un mix propagandistico assai efficace (la promessa di lottare contro la corruzione e i privilegi della casta, di garantire più partecipazione dal basso alla vita democratica e di perseguire generose politiche redistributive a carico dello Stato) (...)

