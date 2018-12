CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Il gol più bello che ho fatto in questi anni da sindaco? Aver ricostruito l'idea di fiducia e positività in questa città». A pochi giorni dalla fine dell'anno il primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro, traccia un bilancio dell'attività dell'amministrazione comunale da lui guidata e conferma che si ricandiderà per il prossimo mandato. Appare euforico sul risultato ormai a portata di mano sulla tassa di sbarco, la somma che pagherà ogni turista giornaliero che approderà in laguna (eccetto quindi residenti, ospiti di strutture che...