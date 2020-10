Il gol che non arriva preoccupa (i bianconeri sono a secco da cinque turni, comprese le amichevoli pre-campionato contro Venezia e Spal), con imputati principali Lasagna e Okaka. Ma è un falso problema. È vero, i due attaccanti hanno le loro colpe, nessuno vuole stravolgere la realtà, ovvero gli errori commessi sotto porta, non ha senso prendersela con loro, peggio ancora definirli calciatori modesti e aver invocato negli ultimissimi giorni di mercato l'arrivo di altri interpreti nel reparto più offensivo. Non è possibile che in estate Lasagna e Okaka fossero stati considerati tra i migliori nei rispettivi ruoli tanto che quando radio mercato li dava in procinto di cambiare aria, al Napoli, in cambio di Petagna (Lasagna), in Turchia (Okaka) si fosse scatenato il disappunto e la protesta della piazza sui social, pronta anche ad attuare altre forme di contestazione nei confronti della proprietà, mentre ora sembra averle voltato le spalle. È un momento difficile per i due, ma sapranno riprendersi. Lasagna è giocatore da doppia cifra, Okaka, se è in condizione, oltre ad andare a bersaglio (lo scorso anno ci è riuscito otto volte) sa mettersi al servizio dei compagni, diventa un pericolo costante per le difese. Insomma, bisogna subito ritrovare il gol

