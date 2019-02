Il giudice gli concede i domiciliari: ieri sera è rientrato nella casa di Meolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MEOLOIn carcere c'è rimasto poco più di 24 ore. Ieri sera, alle 20.30, Francesco Crosera è tornato a casa per gli arresti domiciliari. Questa la decisione del gip di Sassari che, ricevuti gli atti dalla collega Barbara Lancieri, ha deciso di rinnovare l'ordinanza ma di disporre, appunto, una misura meno costrittiva per l'imprenditore nautico di Meolo. Probabile che il giudice abbia considerato che l'episodio era avvenuto tempo addietro. La decisione e il processo si terranno appunto in Sardegna perché i fatti sono avvenuti ad Alghero. Oggi...