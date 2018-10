Il giudice convalida gli arresti «Ma i coltelli non sono nostri»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERROGATORIOTREVISO Restano in carcere Florin Ionut Stingaciu, il 26enne accusato dell'omicidio volontario del 20enne di origini moldave Igor Ojovanu, e il 28enne albanese Rubin Xhika, per il quale il sostituto procuratore Daniela Brunetti, il magistrato che coordina le indagini, ipotizza il reato di tentato omicidio plurimo in concorso con lo stesso romeno. Questa la decisione del gip Bruno Casciarri davanti a cui i due giovani, che la Procura ritiene i responsabili della mattanza avvenuta sabato sera a Fontane di Villorba, hanno...