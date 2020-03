IL GIRO DI VITE

VENEZIA Da ieri sera parchi urbani chiusi. Lo ha deciso il comandante della polizia locale veneziana, Marco Agostini su input del sindaco, anticipando la decisione presa dal presidente della Regione Luca Zaia con l'ordinanza pubblicata ieri.

PARCHI CHIUSI

Ecco come funziona.

Da ieri sera i parchi recintati come Piraghetto, via Perosi a Mestre o Savorgnan, villa Groggia o Papadopoli a Venezia si chiudono. Quelli non recintati, come San Giuliano o Bissuola a Mestre o Sant'Elena a Venezia avranno presidi delle forze dell'ordine. Chi sarà beccato all'interno a fare attività fisica sarà denunciato.

Questo perché troppa gente continua a fingere che non sia in corso la peggiore emergenza che la città, il Paese e e il mondo intero stanno vivendo dall'ultima guerra. Solo ieri, le denunce al Piraghetto e in altre vie del centro di Mestre sono state una dozzina e dall'inizio del decreto la polizia locale ne ha denunciate 44, tenendo conto che l'atteggiamento finora adottato è stato improntato all'informazione più che alla repressione.

VIA GARIBALDI

Intanto ieri a Venezia, la polizia locale si è portata con alcune pattuglie tra via Garibaldi e Sant'Elena, riscontrando l'affollamento documentato ieri dalle foto pubblicate da Il Gazzettino e ammonendo la gente che dopo gli avvertimenti si sarebbe passati alle denunce. Lo stesso è accaduto tra San Lio e Strada Nova fino alla fondamenta di Cannaregio.

I vigili, coordinati dal commissario capo Flavio Gastaldi, sono partiti da una segnalazione relativa a San Lio e poi si sono mossi ad ampio raggio. In tutto, nella mattinata sono state controllate 53 persone e un esercizio commerciale e nessuna sanzione è stata elevata ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale (inosservanza dei provvedimenti).

In via Garibaldi, dove negli ultimi due giorni c'era stata molta polemica per le modalità allegre con cui erano stati presi obblighi e prescrizioni, i vigili hanno fatto dei controlli e circa il 90 per cento della gente aveva una giustificazione valida (farmacia o coda per entrare al supermercato) .

Gli agenti sono poi andati anche a Cannaregio, Parco Savorgnan, dove sono state notate alcune mamme con bambini che si stavano avvicinando ai giochi per farli giocare tutti insieme. Sono stati fatti allontanare tutti tranne una mamma con bambino disabile con necessità effettive certificate.

Anche i carabinieri si sono mossi, come fanno quotidianamente, tra i sestieri di Cannaregio e Castello, Sant'Elena e alla Giudecca, dove sono molto attivi.

QUALCUNO AVEVA DROGA

I militari della Compagnia hanno denunciato alcuni cittadini che si trovavano lontani dalle loro abitazioni senza giustificato motivo. Due stranieri sono stati inoltre deferiti dal Nucleo Natanti, entrambi risultavano irregolari sul territorio italiano e sono stati trovati in possesso di due grammi di hascish.

Anche i carabinieri, tuttavia, stanno verificando ad ogni giorno che passa che la maggior parte dei veneziani ha capito che deve restare a casa il più possibile e che non si deve muovere senza una motivazione dettata dalla necessità, ma i testardi restano sempre e in ogni campo si vedevano anche ieri persone sedute sulle panchine (a distanza di sicurezza, per carità) intente a chiacchierare approfittando del sole tiepido e quasi primaverile.

Alle Zattere, infine, coda chilometrica per accedere al supermercato Conad a San Basilio. Tantissima gente, probabilmente allarmata per la chiusura domenicale di tutti i negozi, ma molto disciplinata.

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA