IL BILANCIO

TREVISO Cinque decessi nel giro di appena 24 ore. A perdere la vita sono state persone che avevano superato i 70 anni e che arrivavano anche oltre i 90. I numeri del nuovo coronavirus si fanno sempre più pesanti. In poco più di due settimane nella Marca sono mancati 14 anziani risultati positivi al test. Praticamente uno al giorno. Ieri sono morti quattro pazienti ricoverati al Ca' Foncello e uno, il primo, nell'ospedale di Castelfranco. In quest'ultimo caso si tratta di una persona di oltre 90 anni. Nelle scorse settimane aveva ricevuto la visita della figlia, che abita in Lombardia e che a sua volta aveva dei problemi respiratori. Per il virus, a quanto pare, il passo è stato breve. L'uomo, risultato positivo, è rimasto in isolamento a casa fino a domenica. Poi il quadro clinico è drasticamente peggiorato. È emersa la febbre, accompagnata da difficoltà a respirare. E la corsa all'ospedale di Castelfranco purtroppo non è bastata.

AL CA' FONCELLO

A Treviso, invece, sono mancate quattro persone. Quello di ieri è stato il giorno più nero dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Anche qui si è spento un anziano di oltre 90 anni risultato positivo al test. All'inizio era stato ricoverato a Conegliano, dato che abitava in quella zona. E giusto una settimana fa era stato trasferito nell'unità di Malattie infettive del Ca' Foncello. Sempre ieri è mancato un anziano con più di 80 anni, già colpito da diverse altre patologie, che era ricoverato nella Geriatria di Treviso dal 24 febbraio. Era cioè entrato in corsia un giorno prima della morte di Luciana Mangiò, la professoressa 76enne di Paese, che ha fatto emergere il focolaio di coronavirus esploso all'interno del reparto. Nelle stesse ore ha perso la vita un altro anziano con più di 80 anni, anche lui già colpito da diverse patologie, che il 27 febbraio era stato ricoverato nell'unità di Malattie infettive. Il quadro è completato dalla paziente più giovane: una signora di poco più di 70 anni mancata in Terapia intensiva. «È risultata positiva al Covid-19 fanno sapere dall'Usl ma sono state altre gravi patologie a causarne il decesso». «In questo momento di dolore sottolineano dall'azienda sanitaria alle famiglie delle persone decedute vanno le nostre più sentite condoglianze».

LA COMPARAZIONE

L'andamento lascia senza parole. I numeri, bisogna dirlo in modo chiaro, non rispecchiano in alcun modo il dolore. A scanso di ogni interpretazione, però, va detto che il triste andamento è in linea con quello rilevato prima dell'esplosione dell'emergenza coronavirus. Nel mese di gennaio del 2018 il reparto di Geriatria dell'ospedale di Treviso aveva contato 42 decessi. Nello stesso periodo dell'anno dopo erano stati 39. Lo scorso gennaio 54. Uno schema simile a quello dei due mesi successivi. A febbraio del 2018 erano mancate 49 persone. Nel 2019 erano state 43. Il mese scorso 45. Nel marzo del 2018, infine, si erano contati 45 decessi. Nel 2019 erano stati 42. E nei primi dieci giorni di questo mese a Treviso ce ne sono stati 13. «Al momento non è stato evidenziato un aumento dei decessi rispetto agli anni passati», confermano dalla Geriatria.

I NUMERI

In Veneto i casi di coronavirus sono saliti ieri pomeriggio a 913, 57 in più rispetto alla rilevazione della mattina. I pazienti ricoverati sono 233, 69 dei quali in terapia intensiva, 53 i dimessi, 26 i deceduti. Padova rimane al primo posto con 241 casi seguita da Venezia con 160 e da Treviso con 158. La situazione è magmatica. Tutti parlano guardando ai dati attuali. Nessuno si spinge a fare previsioni per il futuro. Nemmeno a breve termine. La stessa Usl della Marca, comunque, conferma la lettura che arriva dal reparto. Non solo. Spiega anche cosa sta accadendo. «Il rispetto per le persone che perdono la vita e per quelle che vedono mancare un loro caro è massimo sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl in questo periodo ci sono stati meno decessi rispetto agli anni precedenti per complicanze legate all'influenza stagionale perché abbiamo aumentato la percentuale di copertura del vaccino tra le persone con più di 65 anni. In parte, però, adesso registriamo anche dei decessi di anziani con positività al nuovo coronavirus». Per il quale al momento non esiste alcun tipo di vaccino.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

