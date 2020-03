VENETO ORIENTALE

Il coronavirus miete due vittime a Portogruaro. All'ospedale di Jesolo, struttura di riferimento dell'Ulss 4 per fronteggiare l'emergenza Covid-19, sono infatti decedute due donne, Carla Drigo e Giuseppina Comune. La signora Drigo, che lascia il marito Mario Apollonio e i figli Claudio e Nerio, aveva 84 anni e risiedeva nella frazione di Portovecchio.

Giuseppina Comune, classe 54, era invece originaria della provincia di Napoli, ma da molti anni si era stabilizzata a Portogruaro. Volontaria da tempo del comitato di Portogruaro della Croce Rossa italiana, lascia il marito Franco e i due figli Carlo e Fabio. La volontaria, che in questi mesi non era in servizio, era sofferente da tempo e in questi ultimi giorni la sua malattia si era aggravata. «Era una persona davvero speciale, aveva un cuore grande che la portava ad essere sempre generosa, accogliente e premurosa verso tutti», ha detto la presidente della Croce Rossa di Portogruaro, Anna Maria Turchetto. «Mai un giudizio negativo, solo tanta discrezione, tante parole dolci e grandi sorrisi. E' un periodo veramente difficile quello che stiamo vivendo ed è umano che questa grave perdita tenda a portarci nello sconforto. Dobbiamo invece uscire da questo stato d'animo ha aggiunto la presidente - perché abbiamo una missione veramente speciale da portare avanti: continuare l'opera di volontariato che la nostra amica Pina aveva iniziato, senza mollare mai». Un ricordo affettuoso è stato espresso anche dal sindaco Maria Teresa Senatore, che ha sottolineato come Pina fosse sempre presente in raduni e manifestazioni. «Viviamo un momento tragico ha detto il sindaco : sono molto triste per la scomparsa di queste due concittadine e voglio esprimere ai familiari le mie condoglianze».

Secondo lutto per il coronavirus anche a Gruaro. Dopo il decesso della scorsa settimana del 78enne di Giai Domenico Memo, è spirata all'ospedale di Jesolo Alda Maitan di 82 anni, residente nel capoluogo. In tutti e due i casi il contagio potrebbe essere stato trasmesso dai figli cinquantenni, entrambi autisti con frequenti viaggi a Milano, entrambi degenti in ospedale a Jesolo, non in terapia intensiva. Chi combatte in terapia intensiva è il marito 84enne di Alda Maitan. Per la signora Alda determinante sembra sia stato il quadro clinico generale appesantito da più patologie aggravatesi quando il marito 84enne è stato ricoverato a Jesolo. «La signora Alda si è sentita perduta quando hanno ricoverato il marito a Jesolo rileva il sindaco Giacomo Gasparotto lei è stata l'ultima ad essere ricoverata, da pochi giorni. Sembrava stesse reagendo bene alle cure, ma poi ha mollato». Con due decessi da coronavirus, Gruaro, comune di meno di 3mila abitanti, sta pagando un tributo alto al Covid19. «Per una situazione del tutto particolare fa notare il sindaco - abbiamo avuto due famiglie colpite: una di due componenti di Giai e una di tre a Gruaro, che ha fatto impennare la media. Fin dall'inizio avevamo, a causa di questi due singoli casi, 7 contagiati che sono passati a 9 ieri a causa anche di un positivo asintomatico, dipendente di Lta individuato da uno screening sviluppato dall'Ulss4 tra i dipendenti della società dell'acqua. Purtroppo in questo caso Gruaro ha sofferto per la sua sviluppata zona industriale e commerciale con un migliaio di addetti, più l'indotto».

Teresa Infanti

Maurizio Marcon

