VENEZIA Duecento infermieri dell'Ulss 4 (su mille) che il giorno di riposo lo passano in servizio in casa di riposo. E altri 300 tra gli infermieri in servizio nell'Ulss 3. Sono le prime risposte alla carenza di personale infermieristico nelle case di riposo, dove la situazione è diventata insostenibile e da dove, ogni giorno, prosegue una lenta migrazione di operatori e infermieri verso il settore pubblico anch'esso in affanno. «Essere dipendente di una Ulss - chiarisce Dario De Rossi, infermiere dell'Ulss 3 e dirigente della Fp Cisl di Venezia - rimane ancora, per molti aspetti. Più conveniente e quindi attrattivo, che esercitare la professione in una azienda privata». Ma come denunciato dalla stessa Cisl veneta di fondo c'è una sempre maggiore carenza di infermieri rispetto alla necessità.

«La pandemia - sottolinea De Ross - ha solo fatto traboccare il vaso e acceso i fari dell'attenzione pubblica e politica su questa situazione. Già dai primi di settembre noi abbiamo cominciato a pressare la dirigenza delle Ulss veneziane affinché ci fossero delle risposte, anche parziali ma concrete, agli allarmi che ci arrivano dalle case di riposo il cui personale era già stato pesantemente aggredito e ridotto nei ranghi operativi dalla crisi pandemica della scorsa primavera».

Ne è uscita, con un confronto costruttivo una deliberazione che prevede la possibilità per gli infermieri del settore pubblico di prestare servizio di supporto, nei giorni di riposo, nei centri servizi per gli anziani e i disabili. Per De Rossi «si tratta di una scelta totalmente volontaria e strettamente regolamentata per evitare abusi e salvaguardare i diritti e doveri essenziali dell'infermiere». Una soluzione che all'inizio ha fatto storcere il naso, ma che De Rossi liquida: «Qualcuno afferma che non è dignitoso mandare infermieri a lavorare nelle Rsa a 30 euro all'ora, ma noi siamo convinti che la vera priorità sia quella di garantire una adeguata assistenza ai nostri anziani in questa fase di emergenza. È libera scelta».

