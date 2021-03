IL GIORNO DOPO

VENEZIA Non c'è che dire. Scene degne dell'assalto alla metropolitana nelle ore di punta sono difficili da digerire anche il giorno successivo al loro verificarsi. Anche in periodi non contrassegnati da una pandemia secolare come quella da coronavirus. Vederle adesso, con centinaia di persone assiepate e vicinissime aggrappate a un mezzo in partenza significa tornare indietro di un anno e rischiare davvero grosso sul fronte dei contagi. Non è la prima volta che si verifica, ma la quarta consecutiva visto che la serie era stata inaugurata con Carnevale. Una festa virtuale, ma con visitatori reali che sono arrivati da tutto il Veneto.

Il prefetto Vittorio Zappalorto allarga le braccia: «Se non c'è un problema contingibile e urgente di pericolo per l'ordine pubblico la Prefettura non può intervenire con provvedimenti. Vero è però che i Comuni hanno molti poteri in questo senso, anche in virtù dei Dpcm passati e soprattutto il più recente che entrerà presto in vigore. Il sindaco di una città può chiudere con ordinanza l'accesso a parti del centro urbano o limitare in tutto o in parte gli accessi. Ma questa è una scelta politica e Venezia non è l'unica città del Nordest che non ha preso iniziative di questo tipo. Tanti miei colleghi hanno assistito ad invasioni simili dei capoluoghi con una certa apprensione».

Il discorso sta in questi termini, insomma: è possibile limitare l'accesso alla città una volta raggiunto un certo numero di visitatori e per la prima volta ci sono gli strumenti per determinarne il numero con una certa precisione. «La zona gialla - continua Zappalorto - porta la libertà di movimento all'interno della stessa regione. E la gente si muove verso i capoluoghi, i quali però hanno alcuni poteri per gestire i flussi attraverso la chiusura di certe zone. So che a Firenze e Torino, ad esempio, si sono mossi in questa direzione».

In Comune è in corso una riflessione sulle scene viste a piazzale Roma, dove i pochi steward della società Actv sono stati letteralmente travolti dalla folla e con ogni probabilità nei prossimi fine settimana ci saranno pattuglie a gestire e disciplinare il flusso in rientro, che giocoforza deve essere ordinato, altrimenti tutti gli sforzi per la prevenzione dei contagi andranno a farsi benedire.

Il sindaco Luigi Brugnaro al momento non si esprime direttamente, in attesa di un'analisi di quello che è accaduto.

«La politica della città - affermano fonti vicine al primo cittadino - è sempre stata quella di non imporre restrizioni ulteriori rispetto a quelle già stabilite da Stato e Regione. Valuteremo i dati e decideremo eventuali contromisure per i prossimi fine settimana, anche con rinforzi specifici nelle zone del ritorno dei turisti di giornata. La domenica, comunque, c'erano pattuglie su tutti i luoghi principali da presidiare e non sono accaduti problemi segnalati in altre occasioni».

Al di là del fenomeno in sè, bisogna aver presente che le giornate caratterizzate da temperature miti saranno sempre più frequenti, la Primavera è già alle porte e tra poco più di un mese ci sarà Pasqua. E poi il 25 Aprile e il Primo Maggio. Tutte giornate in cui sarà da aspettarsi un'invasione anche dall'entroterra e per le quali non sarà più giustificabile non essere preparati a sostenerla.

«Penso che sia necessario un maggior presidio in prossimità di piazzale Roma e della stazione - conclude Silvana Tosi, assessora alla Sicurezza del Comune di Venezia - e credo che lo voglia anche il sindaco. Questo comunque è quello che proporrò in Giunta. Nel frattempo - conclude - attendiamo l'entrata in servizio dei nuovi 85 nuovi agenti di polizia locale e mi auguro che vengano messi anche nelle piazze e nelle strade appiedati per presidiare le zone ove ci sarà più bisogno».

