IL GIORNO DOPO MIRANO La notizia dello schianto tremendo sulla Triestina arriva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL GIORNO DOPOMIRANO La notizia dello schianto tremendo sulla Triestina arriva a Mirano nella serata di sabato, dopo cena. Andrei Boaghe e la figlia Ana Maria vivevano in un appartamento al civico 88 di via Gramsci, quartiere popolare a due passi dal centro città. Lui, 35 anni, che era alla guida del van, lei solamente 12, seduta dietro di lui, non hanno potuto sopravvivere al tremendo schianto contro il bus di linea.La ragazzina frequentava la seconda media alla scuola Leonardo Da Vinci, aveva da poco terminato l'anno scolastico e questi...