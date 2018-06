CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL GIORNO DOPOdal nostro inviato TREVISO Il giorno dopo, Treviso si risveglia, mentre c'è chi non è mai andato a dormire. In piazza dei Signori sono proseguiti fino all'alba i festeggiamenti di quella mezza città, un po' più della metà dei votanti che a loro volta erano oltre metà degli aventi diritto, che ha deciso di cambiare. Nella notte il centrodestra dell'arrembante Mario Conte ha umiliato il centrosinistra dell'uscente Giovanni Manildo, 54,49% contro 37,63%, trionfo netto al primo turno come e più di Gian Paolo Gobbo dieci anni...