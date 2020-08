IL GIORNO DOPO

BORCA E VODO Solo nel tardo pomeriggio si è potuto tirare un sospiro di sollievo, e solo dopo aver sentito l'Arpav il sindaco di Vodo Domenico Belfi ha fatto rientrare il sistema d'allarme a Peaio. Erano le 18: spento il semaforo rosso sulla ciclabile, nuovamente percorribile, spente le luci che dal pomeriggio di sabato illuminavano il greto del rio Rudan. Liberi di tornare a casa anche i volontari che per tutta la notte hanno vigilato sul torrente. «Li ringrazio di cuore per quanto hanno fatto in condizioni veramente difficili», così Belfi che descrive una situazione tornata lentamente alla normalità.

LA COLATA

Certo la briglia piena di detriti preoccupa ma ormai è solo acqua sporca quella che scende, acqua che passa senza creare problemi: «La colata si è fermata, adesso bisogna attendere che si assesti per togliere quel materiale, ci sono anche tronchi portati a valle dalla furia dell'acqua, piante schiantate da Vaia e mai recuperate perché in zone impervie». La gente di Peaio, quella che vive in area rossa ha superato bene la notte, sono persone abituate a convivere con la furia degli eventi; all'unica signora che ha preferito l'ospitalità di un'amica in quel di Valle è stato inviato un messaggio rassicurante, può tornare. Anche il Coc è stato chiuso.

L'ALTRO FRONTE

Notte intensa anche a Cancia di Borca di Cadore dove dall'Antelao è sceso materiale misto ad acqua, la vasca drenante ha svolto bene il suo compito, oggi sarà pulita, così da renderla operativa in caso di nuovo evento: bilancio tutto sommato favorevole, per come si prospettavano le cose la situazione è rimasta sotto controllo. A Calalzo una frana è scesa sulla statale 51bis di Alemagna coprendo parte della carreggiata. La strada è stata chiusa mezz'ora, il tempo necessario per la rimozione del materiale, la zona è quella che dal bivio per la stazione scende verso Domegge. Scattato l'allarme sono entrati in azione i vigili del fuoco volontari, l'amministrazione comunale e la ditta incaricata alla sgombero. Già venerdì pomeriggio, viste le previsioni e con acqua e ghiaia che già scendevano sulla strada il sindaco Luca De Carlo aveva firmato l'ordinanza di chiusura della strada per Praciadelan in accordo con i gestori dei rifugi. (g.b.)

