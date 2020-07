IL GIORNO DOPO

AURONZO Il giorno dopo la bomba d'acqua che ha avuto il suo epicentro in un'area di una trentina di chilometri quadrati di territorio, ossia il centro di Auronzo di Cadore e le alture alle sue spalle, la sindaco Tatiana Pais Becher, che ha chiesto subito alla Regione Veneto lo stato di calamità naturale, tira le prime somme del disastro. Con lei in un incontro per fare il punto della situazione i vertici provinciali dei vigili del fuoco, l'assessore veneto alla protezione civile, Bottacin, la prefetto di Belluno, Cogode. Quindi sopralluogo con il geologo Marianini.

LA PRIMA RICOGNIZIONE

Così risultano dalle 20 alle 30 abitazioni, una decina fra negozi e bar alle prese con acqua e soprattutto con il limo. Grosso problema prioritario è l'innesto del ruscello tombato con il collettore fognario principale, dove la tubatura è letteralmente esplosa per cui è stato immediatamente richiesto l'intervento del Bim gestore della rete. «Fortunatamente puntualizza Tatiana Pais Becher si era appena concluso l'intervento chiesto da Comune di pulizia del corso d'acqua, anche se l'inattesa furia dell'acqua lo ha in parte vanificato». Nell'elenco della sindaco stilato in collaborazione con l'ufficio tecnico e Veneto Strade seguono, senza che sia interessato l'abitato, una nuova imponente colata detritica sul Rio Gravasecca,a già in passato interessato da tale calamità. «Pure qui rimarca sempre la Pais Becher c'è stato un grosso intervento sull'alveo con l'asporto di una ingente quantità di materiale, ora da rifare. Difatti la luce del ponte della Regionale 48 che porta da Auronzo a Misurina e a Cortina d'Ampezzo che attraversa il rio è di nuovo intasata e quindi a rischio interruzione». Altro smottamento è registrato lungo il Rio Longeres fino a Rin Bianco in quel di Misurina. Danni anche lungo la strada di Soccosta e della Val Marzon.

I SOCCORSI

Imponenti ed immediati sono scattati gli interventi di uomini e mezzi ancora nella nottata e proseguiti poi durante tutto il giorno di eri. Dall'accensione della luce rossa d'allarme i vigili del fuoco, 35 uomini fra volontari e permanenti, sono arrivati in pochi minuti con 15 mezzi da tutto il Comelico e il Cadore per portare aiuto, mentre sulla rete dei social fioccavano le segnalazioni e i video dell'emergenza. A dar man forte una ventina gli uomini della Protezione Civile provinciale. Le squadre provinciali si sono messe subito all'opera e hanno portato ad Auronzo i mezzi per la pulizia delle strade dal fango che si è riversato sull'abitato. Infine numerosi semplici cittadini volontari. Si è trattato, sostiene l'Arpav, di un evento straordinario, non solo per Auronzo di Cadore, ma per l'intero territorio dolomitico, dove tali intensità pluviometriche sono molto rare. Difatti In un'ora sono caduti 99,6 mm di pioggia, dei quali 52,4 in 30 minuti, 33,4 in 15 minuti e 23,8 mm in 10 minuti. La fase più intensa dell'evento si è verificata fra le 20,15 e le 21,10, con due picchi di intensità. Fino a mercoledì per Auronzo di Cadore, nella serie storica di 34 anni di misure della stazione meteorologica (attiva dal 1985), il temporale nettamente più intenso, già straordinario, era quello del 30 luglio 2012, con 40 mm in 30 minuti e 43 mm in un'ora.

