Il giorno della rivoluzione a suon di tagli, anche drastici, al trasporto pubblico, si sfogano i pendolari e gli utenti, soprattutto delle corse tra le 7 e le 8 del mattino, le uniche ad essere davvero affollate. Nei vaporetti di Actv c'era una situazione davvero poco sicura, come mostrano le foto inviate dai lettori e finite sui social. E alcuni autobus, utilizzati da operatori della sanità erano talmente pieni da essere presi d'assalto. È evidente che a certe situazioni bisognerà porre rimedio al più presto, ma è anche evidente che ci sono ancora molte persone che non lavorano o che lavorano in servizi non essenziali che - dice il decreto Conte - dovrebbero rimanere a casa. E invece si muovono e affollano i mezzi utilizzati da chi deve salvaguardare il funzionamento della città e della sanità.

«Già da mercoledì (oggi) - dice il direttore generale di Actv, Giovanni Seno - sistemiamo alcune storture nel servizio e siamo pronti a rafforzae con mezzi doppi o tripli le tratte e gli orari più affollati. Lo stesso vale per la Giudecca, che avrà un collegamento con gli ospedali. Tuttavia - aggiunge - non riesco a capire tutto questo pendolarismo in un momento in cui quasi tutte le aziende sono chiuse o fanno lavorare da casa i dipendenti».

Insomma, tra i passeggeri c'è chi porta via spazio prezioso a chi lavora nei settori delle urgenze.

