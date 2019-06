CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL GIORNO DEL VERDETTOCORTINA D'AMPEZZO Il totem elettronico che da mesi segna il conto alla rovescia verso l'assegnazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026, posto sotto il campanile di Cortina, ormai è arrivato a zero: oggi si decide. Questo pomeriggio Cortina vivrà in piazza, con la trepida partecipazione di tante persone, enti e istituzioni, associazioni sportive e culturali, l'attesa del verdetto del Comitato olimpico internazionale, che assegnerà le Olimpiadi invernali 2026. Il motto è rimasto lo stesso, per tutto...